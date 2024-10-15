姚雪青 许晨威

作为用来探测深空的“大眼睛”，宽视场光谱巡天望远镜（MUST）在江苏省江阴市有了新进展。

前不久，清华大学深空技术中心在江阴揭牌，为推动清华大学MUST精密光电系统研发基地建设注入了新动能。相比目前世界上最高性能的望远镜，这只“大眼睛”的巡天效率将明显提高，未来有望在暗能量、暗物质、引力波宇宙学和星系形成等前沿方向上取得重大基础性、原创性突破。

据介绍，该基地于去年签约落地霞客湾科学城创智园。“该项目涉及精密光学加工、精密机械制造传动技术、精密控制三大技术方向，将进一步助力江阴建设先进制造业科创中心。”江阴市科技局副局长刘智超说，新一代光谱巡天望远镜的研发建设，可充分依托相关产业链上下游的协同交互，形成基础科学装置带动地方产业发展的新模式、新路径。

自2021年江阴—清华创新引领行动计划实施以来，江阴推动重大科技创新基地相关项目落地，当地企业与清华大学产学研合同金额已近亿元。围绕集成电路、人工智能、新能源、新材料等江阴重点产业集群，双方开展项目申报、立项、评审工作，为企业提供技术问题解决思路，不断提升产业的市场竞争力。

刘智超介绍，江阴持续优化“企业发榜、专家评榜、院校揭榜、政府奖榜”的揭榜挂帅机制，发布企业技术需求超500条，以政府奖补资金撬动企业新增研发投入8.5亿元。同时，建立健全科技成果转移转化机制，成立上海交大、东南大学、江南大学等高校技术转移中心江阴分中心10家，每年实施重点产学研合作项目超100项。

在深化基础研究领域合作的同时，江阴以科技创新为引领，持续推动传统制造业数字化转型升级。

走进具有年产50万吨线材能力的江阴兴澄特种钢铁有限公司高速线材智能车间，从原料码头、炼铁、炼钢到轧钢，生产全流程在数智化平台上实时呈现。

兴澄特钢智能及信息化部工程师李锰涛介绍，通过采用上百个冶金机理模型并结合人工智能技术，企业实现高炉全方位仿真，炉内气流、炉料运动、炉墙挂渣等信息实时“投影”在数智中心大屏幕上，实现数智化炼钢。

如今，以兴澄特钢为代表的江阴制造业企业，正通过智改数转加快形成新质生产力。海澜云服智慧工厂实现了自动备料、光影裁剪、精准配对、混流缝制等全流程智能操作；生产各类功能性胶黏材料的江阴邦特新材料科技公司在建立智能车间后，产能提升10%……

江阴市工信局局长谈海平介绍，江阴以智改数转三年行动计划为指引，实施“千企上云”，支持传统产业运用先进技术、先进工艺、先进管理等手段，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。“十四五”以来，全市新增省级智能标杆工厂727个，新增国家级智能标杆工厂17个，并入选江苏省制造业智改数转成效明显地区。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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