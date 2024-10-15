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消费活力持续迸发 为高质量发展注入新动能

人民网记者 王绍绍
2024年10月15日08:27 | 来源：人民网
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近期，随着消费活力不断激活，消费市场潜能不断释放，经济态势回升向好，为经济高质量发展增添新引擎。

国家税务总局公布的增值税发票数据显示，在刚刚过去的国庆假期，居民消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。

近段时间，各地紧跟消费新趋势，创新传统业态，培育新业态、新场景，推动文化和旅游在更广范围、更高水平深度融合，丰富人们的文旅体验。

在上海，当地为消费者准备了各种各样的文旅餐饮消费券，联动各大博物馆、美术馆等机构，组织丰富多彩的夜游活动；在浙江湖州，当地推出不同类型的假日主题系列活动，吸引了大量游客前来品美食、探民俗、逛乡村；在北京，“京彩灯会”在节假日期间持续亮灯，向国内外游客集中展示京味文化和中华传统文化的魅力……

新型消费作为引领消费发展的“风向标”，近年来展现出了强劲的发展势头。在河南洛阳，洛邑古城通过重现古都风貌，融合现代消费元素，游客可以在这里体验传统手工艺、品尝地方美食、观赏文化表演，当地打造出一个集文化、旅游、消费于一体的新型消费场景；在重庆，观音桥商圈通过不断引进新潮商家和业态，如潮流服饰、家电家装品牌等，实现了从单一餐饮消费向“食、游、购、娱、体、展、演”等多元夜间消费的转变，为消费者提供了全新的消费体验。

行走在西安古城，人们品尝从古籍记载中复原的特色餐食、定制个性化的服装和造型，戴上VR眼镜，还可以畅游唐代古建筑群；在湖南常德沅江江畔，游客乘船顺流而行，两岸舞台上，一幕幕传统戏剧、音乐剧让人目不暇接。

“产品和服务供给质量是消费可持续发展的关键，必须依靠持续创新，推动新型消费不断扩容提质。”国家发展改革委相关负责人表示，将进一步鼓励发展新业态、新模式、新场景，推动5G、物联网、人工智能、虚拟现实等各类信息技术的集成创新应用，加快以新技术促进新装备新设备应用。

多地通过新科技手段的加持，为游客带来全新体验。在北京，沉浸式大空间VR探索体验特展近期成为热门打卡点，展览通过先进的VR技术重现南极的壮丽景象；河南三门峡仰韶文化博物馆用裸眼3D全息投影将5000至7000年前仰韶先民的生产生活场景展现出来，给观众带来身临其境般的参观体验。

此前，商务部出台系列促消费新政策。相关负责人表示，将加力推进消费品以旧换新，督促各地加快落实相关支持政策，提升汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”政策效能。

各地积极响应，紧扣消费热点出台促消费举措。内蒙古加大汽车以旧换新补贴力度，呼和浩特组织大型商贸企业推出主题促销活动，通辽开展购车补贴发放活动等；重庆市商务委启动“2024爱尚重庆·金秋消费季”，举办第十六届中国（重庆）火锅美食文化节等超160场促销活动；上海投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等领域发放服务消费券……

近年来，我国消费市场规模持续扩大。业内专家表示，要系统布局促消费政策措施，提高居民消费能力和消费倾向，优化供给内容，培育新消费增长点，健全消费生态体系，有力支撑消费提质扩容，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

近期消费市场的繁荣活跃印证了中国经济韧性强、潜力大的特点。“节假日进一步激发了居民旅游出行等消费需求，加上消费品以旧换新政策进一步显效发力，稳就业促增收相关政策持续落实，消费市场有望继续扩容提质。”相关部门负责人表示。

(责编：乔业琼、吕骞)
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