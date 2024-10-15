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让“烟火气”更旺 我国将进一步加大传统村落保护力度

2024年10月15日08:27 | 来源：人民网
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人民网北京10月15日电 （记者李栋）记者从近日召开的全国传统村落保护利用工作推进会上获悉，目前我国已将8155个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落保护名录。我国将进一步加大传统村落保护力度。

最新数据显示，目前16个省份将5028个村落列入省级传统村落保护名录，保护了55.6万栋传统建筑，传承发展5965项省级及以上非物质文化遗产，推动5518个村编制了村史村志。

会议强调，要进一步推动活化利用，继续开展传统村落集中连片保护利用示范，补足村庄基础设施和公共服务设施短板，发展休闲旅游、文化创意等产业，持续开展“设计下乡”，提升建筑质量安全和居住品质，让传统村落的“烟火气”更旺。同时进一步突出文化传承，加强常态化、多元化宣传推广，推动村史村志编写，研究梳理传统营建营造智慧，让传统村落的“文化味”更浓。

住房城乡建设部相关负责人表示，各地在传统村落保护利用过程中，要始终把保护放在第一位，坚决纠治大拆大建、拆真建假、失管失修、利用不当等突出问题，推动将传统村落纳入中华文明标识体系，组织开展中国传统村落调查评估。

“同时，要进一步推动活化利用，继续开展传统村落集中连片保护利用示范，补足村庄基础设施和公共服务设施短板。”该负责人说。

传统村落是乡村历史文化的“活化石”，也是寄托乡愁的重要载体。对于发源于农耕文化的中华文明，村落有着至关重要的意义。“乡村振兴，不是简单的除旧布新。”专家表示，传统村落之所以让人们梦牵魂绕、念念不忘，是因为它赋予了群众广阔的乡愁空间，被寄予了无穷无尽的审美期待。

专家建议，围绕传统村落，不仅要保护好，还要建设好、利用好、发展好，使之成为群众物质生活和精神生活的富矿，更成为一个地方响当当的名片。

住房城乡建设部相关负责人表示，传统村落保护要坚持保护为先、利用为基、传承为本，坚持村民主体、政府主导、社会助力，护住传统村落中各类文化遗产的“形”，守住传统村落承载的中华优秀传统文化这个“魂”。

(责编：乔业琼、吕骞)
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