新华社北京10月14日电（记者赵新兵 胡星 向定杰）琳琅商品间，处处系民生。超市既是万千消费场所的缩影和剖面、经济发展的微型晴雨表，更关系到民生保障工作。

习近平总书记关心“小超市”，情系“大民生”。社区超市、农村小卖部、高速公路服务区超市，都留下过总书记的考察足迹。

牢记总书记嘱托，各地多措并举稳定市场供应、保障商品安全，便民惠民、促进消费实招频出。装好群众“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，合力办好超市的生动实践正在不断展开。

保障群众“菜篮子”

看着超市货架上的商品不断被消费者买走，姜宇星总会偷偷地开心，因为其中不少商品是他“寻找”来的。

姜宇星是贵阳市市属国企惠民民生农副产品经营有限公司“乡村振兴工作小组”的组员，他的工作是遍寻贵州各地的农特产品，向与公司合作的155家惠民生鲜超市推荐严选产品。

“哪里农产品受欢迎，哪里农产品滞销，我们就会上门去了解情况。”姜宇星说。工作两年多，他已建立了180个村的农产品台账，同事称他是“风味寻找员”。

威宁县的高山莲花白、清镇市的糯玉米、修文县的大肥猪……通过“风味寻找员”的寻找，走上超市的货架，不仅解决了农民的市场销路，也满足了消费者的各种需求。

今年春天，贵州省罗甸县龙坪镇顶访村的沃柑丰收，销售却出现难题。姜宇星实地调查发现，这里的沃柑品质上乘，但存在标准不统一问题，便指导村民按直径6厘米挑选中果，以便打开市场销路。很快，在姜宇星的推荐下，村里15吨沃柑成功进入多家惠民生鲜超市。

惠民公司还承担着政府保供稳价工作。据姜宇星介绍，惠民公司每天搜集当地农贸市场的价格进行比对，以低于市场均价的价格，给出包括蔬菜、肉类、禽蛋在内的40个单品超市指导价，其中还设立更优惠的“一元专区”。

国庆假期，记者在贵阳市观山湖区合力惠民生鲜超市看到，仅“惠民蔬菜”就有30多种，“一元专区”的白萝卜、大白菜、土豆、洋葱等均按每斤0.99元销售。

据统计，2021年以来，贵阳市各惠民生鲜超市累计采购本省农副产品24.22万吨，带动13.6万农民增收，价差让利于民9.81亿元。

“习近平总书记说，超市要‘让农民和市民两头都得实惠’。我们这些‘风味寻找员’就是要帮市民找好产品，帮农民找好渠道。”姜宇星说。

守护旅客“舌尖安全”

在兰海高速公路久长服务区负责人冉倩眼里，服务区超市的商品质量比啥都重要。

“虽然游客大都是路过，但超市的商品质量关乎大家的健康，我们从来不敢抱侥幸心理。”工作多年的冉倩说。

久长服务区超市入口处，张贴在墙上的营业执照、经营许可证、健康证等证照十分醒目。整洁明亮的购物大厅里商品琳琅满目，其中包括不少刺梨干、遵义鸡蛋糕、核桃软糕等贵州土特产。

国庆假期前三天，冉倩值班在岗。“这几天工作量加大，超市进货、出货量猛增，食品安全务必严格把控。”早上的服务区晨会上，她多次强调，“有的商品保质期短，一不小心就到临期，所以平时得勤看着。”

“我们有三道关把着：一是经营方有台账，二是我们管理方有巡查，三是相关管理部门要定期检查。”冉倩说，除此之外，服务区时常还会进行食品安全应急演练等活动，提高应急处置能力。

不少司乘人员都喜欢在超市一个名为“同城同质同价”的专柜买东西，里面摆放有瓶装水、方便面、面包、饼干。“这些售价和周边城区24小时便利店的价格差不多，很实惠！”一名货车司机点赞道。

“习近平总书记对停车服务区的商品品质很关心。我们一定把食品质量作为超市生命线，守护旅客‘舌尖安全’。”冉倩说。

丰富社区“生活圈”

6大桶洗衣液99元、12瓶饮料9.6元……国庆假期，内蒙古锡林浩特市楚古兰街道爱民社区的民惠超市收银台前排起长龙。69岁的马东平满意地说：“社区超市不仅物美价廉，而且便民惠民，真让人舒心。”

为了使群众生活更实惠、更便捷，爱民社区党委努力打造社区便民生活圈，于2017年引入大型企业德克隆超市运营社区民惠超市，并采取免租金方式降低超市运营成本，让利给社区居民。民惠超市与便民服务大厅、卫生室、活动室等功能区在一栋楼里，构成社区“15分钟便民生活圈”。

“超市的商品由过去的1000多种，增加到现在的3000多种，价格约是社区外同款商品的九折，绿叶蔬菜折扣力度更大。我们还准备了推车、拉筐，方便居民运货到家。”民惠超市负责人李小会说，截至目前，超市共让利63.8万余元。

考虑到老年居民不会使用智能手机“下单”，民惠超市跟社区志愿者“暖心服务小分队”密切合作，一个电话，采购的货物便送到家。

爱民社区还和民惠超市合作，为社区56户低保户办理了“爱心卡”，持卡到超市购物享受更低的“爱心价”。同时，民惠超市还设置了免费发放区，接收民政、红会等部门的捐赠，为生活困难人群发放米面粮油等物资。

“有了‘爱心卡’，家里每月能节省二三百元生活开支。”社区居民马志珍说，小小红色卡片让一家人感到温暖舒心。

不仅是生活困难户，民惠超市还为爱民社区每一个志愿者服务：志愿者完成志愿服务即可得到相应分值，积分可在超市兑换牙膏、香皂、暖壶等用品。

“总书记嘱咐我们‘要把人民放在心中最高位置，全力为群众排忧解难’。牢记总书记嘱托，我们社区工作者以居民为中心，通过超市这个载体，将把便民和惠民服务工作做得更细。”楚古兰街道爱民社区党委书记李佳说。

激发消费新活力

窦刚是宁夏吴忠市红寺堡区“佳美家”连锁超市的负责人。这个国庆假期，他一边忙补货，一边同步筹备第6家和第7家连锁超市的装修。

吴忠市红寺堡区，是全国最大的易地生态移民集中安置区，居住着来自西海固的20多万移民。

从一间30平方米的小店，发展到总面积5500平方米共7家连锁店；从米面油等十来种生活必需品，到包括榴莲、海鲜等“稀罕货”的1.2万种商品，“我家超市的发展，见证了移民群众消费升级，生活巨变。”窦刚骄傲地说。

1999年1月，红寺堡开发区挂牌成立，移民陆续搬迁而来。看准商机，窦刚和弟弟一起开了一家小卖部。“那时卖的只有米面油、脸盆、水桶等十来种商品，品种十分单一。”窦刚说。

2014年，窦刚东拼西凑20多万元，将小卖部升级为“佳美家”超市，还租下一家近200平方米的店面。从依赖当地货源到与周边供货商合作，再到远赴西安、郑州等地采购，“佳美家”的货品不断推陈出新。

这几年，随着居民生活水平不断提高，“佳美家”发展逐步进入快车道，连锁超市每月营业额45万元，用工80多人都是来自周边的移民群众。

谈起邻居们的消费变化，窦刚直感叹，如今家家户户几乎都用净水器、饮水机；比起洗衣粉、香皂，洗衣凝珠成了“抢手货”；以前喝散装土酒，现在都喝品牌酒……曾经的快销品成了滞销品，“温饱型”消费转向“品质型”消费。

走进窦刚的超市，温馨的灯光下，水果区榴莲、“阳光玫瑰”葡萄等水果整齐排列，生鲜区海鲜与各类新鲜蔬菜一同陈列，冷藏区各类奶制品与熟食肉类有几十种……

为了更好激发消费活力，最近，“佳美家”还积极向电商学习，把生鲜产品精包装过程、菜品分拣流程等分享在客户群，让大家沉浸式了解超市规范运行情况；在抖音、快手等平台介绍新品，消费者可以提前在微信群里预订下单，到货后送货上门。

“总书记强调，要‘拓展消费新模式，把消费潜力充分释放出来’。超市是消费的晴雨表，只有不断丰富消费场景，才能为群众带来更高品质的消费体验。”窦刚说。

(责编：王震、陈键)

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