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数据波动怎么解？未来走势怎么样？

海关总署回应前三季度外贸运行热点

2024年10月15日08:47 | 来源：新华社
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我国外贸最新数据14日出炉。据海关统计，今年前三季度，货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%，其中，出口、进口分别增长6.2%、4.1%。

顶住压力、量增质优的同时，对于外贸运行中部分数据有所波动、外部出现一些担忧、全年走势有何预期等热点问题，海关总署相关负责同志在当天国新办举行的新闻发布会上进行回应。

部分数据波动不改增长大势

海关总署副署长王令浚表示，前三季度我国外贸运行总体平稳，出口、进口都实现了增长。前三季度进出口总值创出新高，各季度都超过10万亿元，这在历史同期也是首次。

除了累计增速稳定增长，月度走势也是衡量外贸运行态势的一个指标。

细看9月当月，进出口3.75万亿元，同比增长0.7%，增速较上个月回落4.1个百分点。其中，出口和进口分别为增长1.6%和下降0.5%，与上月相比均有所放缓。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。经初步分析，主要是受一些短期偶发因素影响，比如去年9月出口规模基数较高；今年9月两次台风接连在长三角地区登陆导致船队排期顺延，出口有所滞后；前段时间全球航运不畅、集装箱短缺使得企业出货、物流节奏有所调整等。

“近期，我们对全国800多家主要出口企业开展调研的结果显示，69%的企业反映第四季度出口持平或者增长。”吕大良认为，我国出口依然具有强劲韧性。

关于进口情况，吕大良说，如果单纯看数字，受进口价格、汇率波动等影响，以人民币计价的9月同比增速有所回落。但从规模看，7月以来，进口规模逐月扩大，9月是年内的最高点，环比增长了2%。从数量看，9月进口量同比增加0.7%，其中煤、天然气、集成电路进口量分别增加13%、19%、17%，反映了国内需求持续恢复。

不刻意追求顺差，中国“新三样”广受欢迎

数据显示，前三季度，我国进出口贸易顺差总额为4.91万亿元，9月贸易顺差5826亿元，同比有所扩大。

王令浚表示，中国从不刻意追求贸易顺差，近期货物贸易顺差扩大的背后，既有我国产业竞争力提升、出口韧性较强的因素，也受到近期全球大宗商品价格下跌拉低进口值的影响。

“评价贸易顺差不能只看绝对规模，更要看相对比重，看这个顺差占国内生产总值（GDP）的比重。”王令浚说，纵向看，现在的比重低于我国历史高点；横向看，也低于全球一些主要经济体。

此外，看一个国家贸易是否平衡，也要看国际收支统计。根据国家外汇管理局最新的国际收支数据，我国经常账户顺差与同期GDP之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。

针对部分国家对我国的“新三样”产品加征关税，吕大良用数据予以回应：前三季度，我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。

“全球新能源产业仍处于快速发展阶段，我国出口的‘新三样’等绿色低碳产品不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。”吕大良表示，希望有关国家能够放弃这种不公平、不合规、不合理的贸易保护主义做法，在共同发展中寻求自身合理利益，为全球经济增长开辟新的动力源。

有条件、有信心实现全年目标

当前，外部环境更趋复杂严峻。国际货币基金组织最新报告显示，全球经济增速低于本世纪初前20年的平均水平，9月份美联储、欧央行均调低了今年各自经济增长预期0.1个百分点，部分国家频繁对我国产品采取贸易限制措施，这些都给外贸发展带来一定压力。

今年还有最后三个月，面对新情况新问题，外贸质升量稳目标能否实现？

灵活应变的民营企业不断注入新活力。前三季度，我国民营企业进出口同比增长9.4%，高出全国整体4.1个百分点，对整体外贸增长的贡献率达到了93.8%；

作为外贸增长新动能，跨境电商继续“加速跑”。最新初步测算数据显示，前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点；

更加丰富的双边贸易，为合作交流提供有力支撑。与共建“一带一路”国家签署农产品食品准入议定书66份，与其他金砖国家在钢铁、化工、纺织等基础工业领域实现互补；

……

面对不确定不稳定因素，一波又一波精准落地的政策红利、一个又一个坚韧成长的经营主体、一场又一场跨越山海的“双向奔赴”正在加速培育外贸竞争新的优势，夯实外贸高质量发展的底气。

王令浚表示，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变，近期各部门各地区积极出台一揽子增量政策，支持实体经济和经营主体健康发展。随着政策协同发力，我国经济将持续稳定向上、向优、向好。“我们有条件、有信心实现全年外贸质升量稳的目标。”

（记者邹多为 胡旭）新华社北京10月14日电

(责编：王震、陈键)
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