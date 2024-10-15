1500亿元技术改造再贷款加快发放
2024年10月15日08:49 | 来源：新华社
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据新华社北京10月14日电（记者张晓洁 张辛欣）“抓紧下达超长期特别国债支持项目批复和资金，加快已签约1500亿元技术改造再贷款发放到位。近期向银行推荐一批新的专项再贷款项目，并提前谋划2025年制造业新型技术改造城市试点。”工业和信息化部副部长王江平说。他表示，今年工业和信息化部将通过中央财政支持1000多家重点“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力。通过专项再贷款项目，支持1100多家“小巨人”企业技术改造和设备更新。
(责编：王震、陈键)
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