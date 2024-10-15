我国社会融资规模存量突破400万亿元、广义货币（M2）稳中有升、贷款利率保持历史低位……中国人民银行10月14日发布了前三季度的金融数据。新发布的金融数据有何亮点？信贷资金主要流向了哪些领域？金融政策“组合拳”效果如何？

中国人民银行当日发布的金融统计数据显示，9月末，我国人民币贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%；M2余额同比增长6.8%，增速较上月有所回升；社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。

“前三季度的数据显示，贷款保持稳定增长，流动性合理充裕，有助于支持经济持续回升向好。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，当前金融总量总体平稳，社会融资规模存量首次突破400万亿元，支持实体经济有力有效。不过，金融管理部门正逐步淡化对金融总量指标的关注，金融总量增长正处于“减速提质”阶段。

分结构来看，今年以来，企业贷款特别是企业中长期贷款新增较多，这为稳投资提供了较为充足的资金支持。

数据显示，前三季度企（事）业单位贷款增加13.46万亿元，是贷款增加的主力军。其中，中长期贷款增加9.66万亿元，占比超七成。

具体来看，信贷资金流向了哪里？

记者从中国人民银行了解到，9月末，制造业中长期贷款余额13.88万亿元，同比增长14.8%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长12%；专精特新企业贷款余额4.26万亿元，同比增长13.5%；普惠小微贷款余额32.9万亿元，同比增长14.5%。这些贷款增速均高于同期各项贷款增速。

“信贷结构持续优化。”招联首席研究员董希淼表示，近年来，我国经济结构转型升级，绿色发展、科技创新等新动能加快形成，信贷结构也相应调整。多项结构性货币政策工具围绕实体经济发力，引导越来越多信贷资源流向重大战略、重点领域和薄弱环节。

此外，我国利率水平保持稳中有降态势，有助于企业和居民降低融资成本，减少利息负担。

记者从中国人民银行了解到，9月份，新发放个人住房贷款利率约为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点；新发放企业贷款加权平均利率约为3.63%，比上年同期低约21个基点，均处于历史低位。

今年以来，我国经济运行出现一些新的情况和问题，社会预期偏弱，短期内有效融资需求不足。对此，金融管理部门加大政策力度，推出一揽子增量政策，注重提振信心。

9月下旬开始，中国人民银行快速落地了一揽子增量政策：降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设支持股票市场稳定发展的结构性货币政策工具……

“随着一揽子增量政策的持续落地，社会有效需求将逐步恢复。”温彬表示，中国人民银行推出的政策“组合拳”超预期、强有力，抓住了房地产、资本市场两个关键点。

目前，各主要商业银行已发布批量调整存量房贷利率的相关公告，明确了具体操作事宜，推动此次调整安排稳妥落地，也让借款人心里更有底。

近期，前期政策效果逐步显现，房地产市场已出现积极变化：多地楼市人气开始回暖，成交活跃度提升；居民提前偿还房贷的现象有所减少，房地产市场预期有所改善。

一家国有大行深圳市分行的工作人员透露，9月25日以来，该行个人按揭提前还贷日均申请量较9月上中旬日均水平下降六成。

中国人民银行此前公布的下半年各项重点工作明确提出，继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。

中国人民银行行长潘功胜也曾表示，将引导金融机构科学评估风险，约束对产能过剩行业的融资供给，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，要发挥政策合力，推动供需匹配。

“有效落实存量政策，加力推出增量政策”——9月26日召开的中共中央政治局会议作出明确部署，彰显党中央全力提振经济的信心决心。

记者了解到，下阶段，中国人民银行将进一步实施好稳健的货币政策，密切观察前期政策效果，加快推动政策生效。货币政策还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节。

董希淼表示，在新旧动能转换加快的大背景下，未来提振内需，尤其是在扩大消费需求方面，货币政策也会和其他宏观政策共同发力，为激活经济内生动力和活力营造适宜的货币金融环境。

（记者吴雨 任军）新华社北京10月14日电

(责编：王震、陈键)

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