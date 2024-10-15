人民网北京10月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，10月12日，全国消费品以旧换新工作电视电话会在京召开。

会议指出，推动消费品以旧换新是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大决策部署。要深入落实消费品以旧换新政策措施，不断扩大政策受益面。在各部门、各地方共同努力下，消费品以旧换新工作取得积极进展和成效，对促进消费持续扩大、发展新质生产力、加快相关行业绿色转型发挥了积极作用。

会议要求，各地要加强组织保障，坚持问题导向、目标导向，确保消费品以旧换新工作有力有效推进；要加快补贴资金拨付和发放进度，让消费者尽快享受到真金白银的优惠；要利用“金九银十”消费旺季，办好各类供需对接活动；要加大宣传力度，让惠民政策家喻户晓、深入人心。

(责编：孙红丽、吕骞)

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