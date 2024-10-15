10月，凌晨时刻的越南首都河内东英车站灯火通明，吊车来回穿梭，将一个个集装箱装到中越班列车板上，500多吨的木料专列随即鸣笛驶向中国广西。

这是广西崇左理文纸浆制品有限公司在越南南部采购的造纸原材料。越南国际陆港运营股份公司董事长张存伟说：“以前很多班列都是零散货物拼成一趟班列，现在一趟班列多个货柜经常是同一种货物，我们还开设了农产品等多种专列。”

数月来，张存伟为即将开设的鲜椰子专列多次奔赴越南南部椰子主产区。今年8月，中越双方签署越南鲜椰子输华相关议定书，越南鲜椰子输华在即。“作为中越班列的运营平台，我们也在作准备，希望为越南鲜椰子出口中国搭建快车道。”

越南铁路总公司旗下越南铁路运输和贸易股份公司副总经理阮黄英告诉新华社记者，中越班列始于2017年，初期主要运送较为基础的货物，如今已发展至300多种货物。越南出口产品包括农产品、电子产品、纺织品等，中国向越南运送的主要是加工制造业所需的原材料、建筑材料等。

阮黄英介绍，中越班列为双向对开，将越南货物运送至中国20多个省市，并连接中欧班列前往中亚和欧洲国家。中国货物不仅运送至越南，还经越南进入老挝、泰国、柬埔寨、马来西亚等东盟国家。

“随着两国铁路部门的宣传推广及服务支持，越来越多企业选择铁路运输。”阮黄英说，中越班列能够缩短货物运输时间、降低企业成本，有效促进两国贸易往来。

中国已连续多年保持越南第一大贸易伙伴地位，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴。在中越边境的广西凭祥铁路口岸，纵横交错的货运车流是中越国际贸易双向奔赴的生动写照。

“今天一天开了5列。”国铁南宁局南宁车务段凭祥站助理翻译员谢莉平感受到，中越班列常态化开行后，工作越来越忙碌。

2017年，国铁南宁局成功首发南宁—河内跨境集装箱班列。从始发每月开行不足5列，到今年前7个月3次刷新单月发运量，中越班列增势迅猛。数据显示，截至9月30日，今年广西始发中越班列发运货物突破1万标箱，达到10380标箱，创历史新高。

这背后离不开中越为“双向奔赴”所作的努力。2023年国铁南宁局完成湘桂铁路南宁至凭祥段提速改造，中越国际铁路大通道列车运行时速提高到90公里。

“原来我们出口聚氯乙烯到越南是走海运，现在走中越班列能节省3至5天。”中外运广西有限公司业务经理朱世强说。

“运力稳定，价格稳定、时效稳定，增强了通道的市场吸引力，目前能辐射到西南腹地、粤港澳大湾区。”国铁南宁局集团有限公司95306货运物流服务中心副主任彭伟军说，今年国铁南宁局还组织开行广州—南宁—越南“铁路+铁路”接续班列，为粤港澳大湾区货物出口越南开辟新的跨境物流通道。

2024年1月，中越两国铁路公司协商确定中越班列全程时刻表，大幅压缩运输时长。从中国南宁南站到越南安员站的运输总时长由40多个小时压缩至最快14个小时，中越班列运输效率显著提升。

阮黄英表示，越南政府及铁路公司计划进一步投资改善车站、货场系统等铁路基础设施，以加强与中国铁路的对接，提升两国间运输能力。

（记者胡佳丽 陈露缘 刘天）

新华社河内/南宁10月14日电

(责编：王震、陈键)

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