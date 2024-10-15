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中国海油发布人工智能模型“海能”

2024年10月15日09:05 | 来源：科技日报
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科技日报北京10月14日电 （记者操秀英）14日，中国海油在北京发布“海能”人工智能模型。该模型可为实现海洋油气行业资源最优配置、提升工作效率、精益现场管理、优化商业模式、释放创新活力等提供数智支持，赋能海洋油气产业加快培育发展新质生产力、实现高质量发展。

“海能”围绕智能油气田、智能工程、智能工厂等8大类100多个业务场景，实现小模型和大模型兼备、专业场景和通用场景兼容、生产和经营管理全覆盖。

本次发布会上，中国海油优选具有海油特色的5个专业场景模型和6个通用场景模型发布。其中，注采联动模型以稳油控水为目标，基于油田20余年积累的海量数据，将人工智能、物联网等新技术与专家经验融合，实现地下油藏—井筒—地面一体化联动，形成注采异常智能诊断—方案自动制定—指令远程调控的闭环管理，转变传统人工经验决策模式，建立数据驱动、业务协同的注采优化新途径。

安全钻井模型转变了依靠人工现场巡检、紧盯监控画面的传统模式，构建了具备海洋石油钻完井特色的训练集，支持劳保穿戴不合规、踩踏钻井盖板、贴近旋转状态的钻柱等危险行为的全天候24小时持续监测，0.1秒即可识别风险，使不安全行为数量减少95%。为海上平台和陆地电厂的核心装备——燃气机组构建的“燃机智能健康管理系统”，可实现对海上和陆地的燃机、汽机等设备的状态评估、异常检测和自动故障诊断，支持智能监盘、一屏集中监管。该模型准确率达90%，把原先耗时1—3天的排故时间缩短至3小时以内，可极大提高排故效率、降低运维成本，每年节约设备运维费用近亿元。

中国海油董事长汪东进表示，中国海油将密切关注和跟踪国际人工智能前沿技术发展趋势，紧紧围绕集团核心业务深入挖掘数智化需求，加强与中国电信、科大讯飞等专业公司的务实合作，统筹推进勘探开发和经营管理数据治理，力争“十四五”末中国海油整体数字化率达到50%，“十五五”末达到80%、全面形成“智慧海油”生态，为加快创建世界一流示范企业升级“智能引擎”。

(责编：王震、陈键)
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