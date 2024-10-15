人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

重大科研基础设施开放共享成绩单出炉

2024年10月15日09:05 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报北京10月14日电 （记者刘垠）重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享成绩单出炉。14日，科技部官网发布《2024年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》（以下简称《通知》）。考核结果显示，与2023年相比，参评单位对开放共享更加重视，管理和共享应用水平进一步提升。

　　《通知》提到，中国科学院生物物理研究所等50个单位管理制度规范，科研仪器设备运行使用效率高，对外开放共享成效明显，考核结果为优秀。重庆大学等100个单位管理制度比较健全，运行使用效率较高，对外开放共享成效较好，考核结果为良好。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等189个单位达到了开放共享的基本要求，考核结果为合格。

　　但与此同时，北京中医药大学等5家单位存在开放共享意识淡薄，相关制度不健全，未建立或未有效使用在线服务平台，科研仪器重复购置、低效使用、闲置浪费等问题，考核结果为较差。

　　这份由科技部办公厅、财政部办公厅联合发布的《通知》指出，共有26个部门344家单位参加评价考核，涉及原值50万元以上科研仪器共计4.9万台（套），重大科研基础设施80个。

　　此次参评的科研仪器年平均有效工作机时为1511小时，纳入国家网络管理平台统一管理的仪器入网比例为100%，年平均对外服务机时256小时。参评的80个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好，在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。

　　记者获悉，根据《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核实施细则》有关规定，对考核结果优秀和良好的单位予以表扬，并给予后补助经费奖励。对考核结果较差的单位进行通报批评，要求限期一年整改，一年后整改不到位的，将核减相应仪器设备购置经费。

　　值得关注的是，对连续两次评价考核结果为较差的单位，相关主管部门可根据需要，按相关规定对通用性强但使用率比较低、开放共享差的科研仪器在部门内或跨部门无偿划拨，或由高校院所在单位内部调配。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：加快以旧换新补贴资金拨付和发放进度
　　人民网北京10月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，10月12日，全国消费品以旧换新工作电视电话会在京召开。 会议指出，推动消费品以旧换新是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大决策部署。…
工信部就《人工智能 办公大模型系统技术要求》等198项行业标准、1项推荐性国家标准计划项目公开征求意见
　　人民网北京10月14日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，日前，工业和信息化部科技司将申请立项的《人工智能 办公大模型系统技术要求》等198项行业标准、《北斗卫星导航系统民用终端设备电磁兼容技术要求和测试方法》推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2024年11月14日。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部