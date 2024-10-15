科技日报北京10月14日电 （记者刘垠）重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享成绩单出炉。14日，科技部官网发布《2024年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》（以下简称《通知》）。考核结果显示，与2023年相比，参评单位对开放共享更加重视，管理和共享应用水平进一步提升。

《通知》提到，中国科学院生物物理研究所等50个单位管理制度规范，科研仪器设备运行使用效率高，对外开放共享成效明显，考核结果为优秀。重庆大学等100个单位管理制度比较健全，运行使用效率较高，对外开放共享成效较好，考核结果为良好。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等189个单位达到了开放共享的基本要求，考核结果为合格。

但与此同时，北京中医药大学等5家单位存在开放共享意识淡薄，相关制度不健全，未建立或未有效使用在线服务平台，科研仪器重复购置、低效使用、闲置浪费等问题，考核结果为较差。

这份由科技部办公厅、财政部办公厅联合发布的《通知》指出，共有26个部门344家单位参加评价考核，涉及原值50万元以上科研仪器共计4.9万台（套），重大科研基础设施80个。

此次参评的科研仪器年平均有效工作机时为1511小时，纳入国家网络管理平台统一管理的仪器入网比例为100%，年平均对外服务机时256小时。参评的80个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好，在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。

记者获悉，根据《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核实施细则》有关规定，对考核结果优秀和良好的单位予以表扬，并给予后补助经费奖励。对考核结果较差的单位进行通报批评，要求限期一年整改，一年后整改不到位的，将核减相应仪器设备购置经费。

值得关注的是，对连续两次评价考核结果为较差的单位，相关主管部门可根据需要，按相关规定对通用性强但使用率比较低、开放共享差的科研仪器在部门内或跨部门无偿划拨，或由高校院所在单位内部调配。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经