人民网北京10月15日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的数据显示，9月末，广义货币（M2）余额309.48万亿元，同比增长6.8%。狭义货币（M1）余额62.82万亿元，同比下降7.4%；流通中货币（M0）余额12.18万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。前三季度人民币贷款增加16.02万亿元，前三季度社会融资规模增量累计为25.66万亿元，前9个月人民币存款增加16.62万亿元。

业界人士表示，整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。在内需增长放缓的背景下，货币政策加大逆周期调节，真正体现“支持性”成效，促进经济平稳运行。

货币总量保持平稳增长

业界人士认为，M2增速趋稳回升是多种因素共同作用的结果，近期一揽子增量政策的出台落地，对市场信心恢复提供了明显支持，尤其是理财资金向存款的回流支撑了货币总量的增长。

“理财资金向存款回流，市场信心也有修复。”上述业界人士表示，一揽子增量政策措施发布后，市场对支持股票市场稳定发展的两项工具反响热烈，市场预期有所改善，证券客户保证金计入M2中，也带动了M2的回升。

社会融资规模和贷款增速总体平稳

数据显示，社会融资规模和贷款增速总体保持平稳。市场专家分析，去年金融业增加值核算方式主要是基于存贷款增速的推算法，为推动区域经济增长，督导金融机构增加贷款投放，形成了贷款基数较高。随着金融业增加值核算方式优化调整，今年以来，这一现象已明显减少。

也有业界人士反映，随着去年9月存量房贷利率调整政策陆续落地，提前还贷现象减少，部分银行也将前期发行的住房抵押贷款支持证券（RMBS）所涉贷款回表，这些因素都在一定程度上推高了当时的贷款。

“剔除高基数因素后，增速总体是平稳的，金融对实体经济的支持也更稳、更实。”上述人士说。

信贷结构不断优化

9月末，普惠小微贷款余额为32.90万亿元，同比增长14.5%；9月末，制造业中长期贷款余额13.88万亿元，同比增长14.8%；“专精特新”企业贷款余额为4.26万亿元，同比增长13.5%。

业界人士表示，从信贷结构看，前三季度信贷资源更多流向国民经济重点领域和薄弱环节。近年来，我国经济结构转型升级，信贷结构也相应增减调整。房地产、地方融资平台等传统领域信贷需求整体收缩，绿色发展、科技创新等新动能加快形成，虽然短期内难以补足信贷增长的缺口，但也在加快补上。

“随着近期出台的一揽子增量政策逐步落地，未来金融资源将更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，金融支持实体经济高质量发展的底色会更亮、成色会更足。”上述业界人士说。

结构性政策的核心仍在于实体经济。近年来，金融部门出台了各种结构性政策举措，推进金融供给侧结构性改革，优化金融服务。业界人士认为，结构性政策最终还是为了服务实体经济，解决实体经济运行中的关键堵点，一些政策工具还会通过扭转特定市场的螺旋下行反馈，推动实体经济循环畅通。

社会有效需求将逐步恢复

在信贷结构持续优化的同时，企业融资成本也在下降，经营信心出现恢复，投资活动也有改善。

业界人士表示，短期内有效融资需求不足、金融数据“挤水分”等客观因素是重要方面；部分金融机构在资产质量管控承压、担心被问责等大背景下，将不出风险作为评价业绩的主要标准，也带来了基层信贷业务、授信审批等环节灵活度不足等情形。

据业界人士介绍，很多金融机构已经开始付诸行动，有的银行在绩效考核体系中提高重点领域信贷指标权重，以激发基层信贷人员内生动力；有的银行举行业务推进会，落实表彰奖励；还有的银行扩大了普惠业务尽职免责适用范围，规范免责流程、提升免责效率。

从货币政策角度看，权威专家表示，从中国人民银行今年以来的多次公开表态看，货币政策整个调控思路适应形势变化而转变。总的看，在经济结构调整、转型升级、新旧动能转换加快的大背景下，未来有效内需的挖掘，尤其是促进扩大消费需求方面，货币政策也会和其他宏观政策共同努力，加力支持经济实现供求的动态平衡。

也有业界人士认为，随着一揽子增量政策的持续落地，社会有效需求将逐步恢复，金融机构敢贷、愿贷机制也会进一步健全，金融总量稳定增长仍有坚实基础，金融支持实体经济高质量发展的质效将持续提升。

(责编：乔业琼、吕骞)

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