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前三季度我国造船三大指标实现同比增长

人民网记者 黄盛
2024年10月15日09:15 | 来源：人民网
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沪东中华签订4艘14000TEU甲醇燃料预留大型集装箱船订单和5艘13000TEU液化天然气（LNG）双燃料动力大型集装箱船建造合同，亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”在青岛建造完工，全球首套全流程船舶碳捕集系统首罐二氧化碳交付……

中国船舶工业行业协会数据显示，今年1—9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1-9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。

此外，数据还显示，中国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术成为中国造船业前三季度的新亮点。

中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆介绍说，无论是设计建造还是配套服务，我国船舶行业加速进行技术创新、新技术应用，转向绿色高端。绿色转型之后，散货船、油船、集装箱船三大主流船型价值都在提高，这是我国船舶企业盈利的重要因素。

业内人士认为，近年来，随着国际市场份额保持领先、企业竞争力不断增强，我国造船业整体水平持续提升。

在高端装备建造上，船海产品全谱系发展。国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在今年1月开启商业首航，一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付。

在新船订单结构上，液化天然气、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长，氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色船舶订单国际市场份额不断上涨。

在重点船配产品方面，新能源装备取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功。

也有业内人士表示，未来两年是我国船企交船高峰期，也是大型液化天然气船、大型集装箱船等高技术船舶的集中交付期，要推动总装建造模式变革，加快船舶工业产品体系、制造体系、供应链体系绿色转型；加快“智改数转”，加强精益管理，优化生产工艺，提升标准化水平；加强生产计划管理，确保高质量按期交船。

(责编：乔业琼、吕骞)
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