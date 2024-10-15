近年来，河南省虞城县引导“量身定制”特色产业，不断拓宽群众增收渠道，全力推进镇村产业高质量发展，把产业兴旺作为实施乡村振兴战略的重要抓手，通过补短板、强弱项、提质量，因地制宜做大做强特色产业，激发乡村内生动力。

10月14日，虞城县大侯镇聂楼村的乡镇企业里，生产线有序作业，村民们干劲儿十足。其中，同修仁德食品有限公司采取“公司+农户+合作社”相结合的发展模式，与周边大侯镇、刘店乡等10多个乡镇的单位和个体户签订了鸭蛋收购协议，日加工量可达20多万枚，带动村民实现了家门口就业。该企业还与淘宝、拼多多等线上商户进行了长期合作，产品销往全国各地，鼓了村民的腰包的同时激活了乡村振兴产业发展的新动能。

大侯镇聂楼村强化党建引领，集聚发展合力，聚集各项优势资源，促进产业提升，因地制宜打造多产业的发展格局。实现了支部有作为、党员起作用、集体有收益、助农又增收。

“我在梓悦沙发上班不仅方便而且收入可观，平时步行过来，下班也不耽误照顾家，厂里活也不重，日子越过越有奔头。”聂楼村村民梁惠娟开心地说。

据了解，聂楼村利用废闲地、废坑塘等建成了占地300亩的工业产业园，搭建了乡镇产业服务平台，由乡镇主抓招商引资的一名副职负责平台建设，配备相关人员参与管理。凡招商引资企业，企业详情、资产统计、用工状况等均有电子数据记录在案。建立乡镇企业服务台账，明确跟踪服务目标、服务对象及服务节点。目前已有河南国隆食品有限公司、商丘市康元食品有限公司、河南省同修仁德食品有限公司、虞城县梓悦沙发有限公司等多家企业入驻，可提供800余个就业岗位，村民实现了不出村就可以务工挣钱的梦想。

大侯镇聂楼村只是虞城县乡村振兴路上壮大特色产业的一个缩影。如今，虞城县充分发挥各乡镇的资源优势，建设特色产业新农村，形成了乔集红富士、利民荠菜、虞城酥梨、闻集菌种植等品牌，稳步走出一条产业兴、百姓富、乡村美的乡村振兴之路。

(责编：董童、李源)

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