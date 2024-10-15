道路旁，树木繁茂、绿叶滴翠；公园里，市民跑步、打太极，在朝阳下呼吸着清新空气……河南省虞城县通过提升城市道路绿化、改造城市公园、完善基础设施等一系列举措，努力提升城市品质。

“两河口公园绿化景观、健身器材增加不少，晚上还有好看的灯光。吃了晚饭，一家人散散步，吹吹风，很舒服很安逸。”10月13日，前来两河口公园散步的居民李瑞赞不绝口。

虞城县不断完善城区公园基础设施，以有序空间为核心、以绿色生态为基底、以功能需求为指引、以文化特色为目的，发挥绿地空间的服务功能及生态效益。

人民公园健身步道、森林公园儿童游乐设施、湿地公园休闲垂钓……虞城县各大公园着力提升功能定位，从过往单一生态景观，走上主题鲜明、特色凸显、功能多样的多元化发展之路，让群众切实享受到生态文明带来的绿色福利。如今，居民推窗见绿，出门迎绿，随处亭台廊榭、曲径蜿蜒，城在林中，道在绿中，家在园中，人在画中。

“我每天接送孙子上学放学都会经过人民公园，现在环境好了，道路变宽了，坐公交车还免费了，老百姓休闲、健身、娱乐的地方真不少，虞城呀，现在也是宜业宜居的好地方呀。”城关镇居民王大妈乐呵呵地讲道。

虞城县注重城市文化、生态、公共服务等内涵和功能的提升与完善，促进城市从外延式扩张向内涵式发展的转变，通过“拆、腾、退”等措施，充分利用单位旧址、废弃坑塘、废弃窑厂等，在城区规划建设公园绿地。挖掘城区小片闲置用地、大型建筑物配套绿化空间，见缝插绿、见空补绿，打造街头绿地。

夜幕下的虞城城区，有颜值，更有活力。晚上走过嵩山路、漓江大道、木兰大道绵亘蜿蜒的灯带、璀璨夺目的楼体、流光溢彩的景观灯，照亮了城区的大街小巷，也点亮了居民的幸福生活。夜景灯光和亮化提升改造这一民生工程，让秋日中的城区多了些许温馨和“烟火气”，也让虞城县的对外形象得到全方位提升。

据悉，虞城县锚定既定目标任务，倾力增进民生福祉，做优社会服务，办好民生实事，保障社会稳定，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强居民群众获得感、幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)

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