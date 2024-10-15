人民网北京10月15日电 （记者车柯蒙）个人所得税申报数据可以客观真实地反映个税的税款构成情况。税务总局近年来的个税申报数据显示，我国个人所得税纳税申报人员中，年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。

个人所得税如何调节收入分配作用，更好服务保障和改善民生？

“个人所得税的‘调高’作用还是较为明显的，个人所得税在调节收入分配、促进社会公平方面发挥了积极作用。”税务总局税收科学研究所副所长李平表示，个人收入位居我国前百分之一和前百分之十的人群缴税占比较高，符合税法基本原则中“税收负担须根据纳税人的负担能力分配”的公平原则，也与世界上主要国家收入居前人群缴纳个税比例均占大头相一致。

“与此同时，个人所得税的‘惠低’作用也得到充分发挥。以综合所得缴纳个税情况看，低收入群体在享受税改红利后基本无需缴税或只需缴纳少量税收，个人所得税款大部分是由中高收入群体贡献的，充分体现了我国个人所得税制度‘中高收入者多缴税、低收入者少缴税或者不缴税’的基本取向。”李平说。

为何低收入群体基本无需缴纳个税呢？李平进一步阐述，2018年，我国对个人所得税法进行了第七次修订，将基本减除费用标准从原来的每人每月3500元提高至5000元，这个标准相对于人均国民收入而言，在国际上已处于较高水平，能够大体覆盖当前的人均基本消费支出并且还有一定的空间。同时，设立子女教育、赡养老人、住房贷款利息、住房租金、继续教育、大病医疗6项专项附加扣除，2022年新增3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除，2023年又提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人3项专项附加扣除标准。其中，3岁以下婴幼儿照护、子女教育专项附加扣除标准，分别由原来每孩每月1000元提高到2000元，赡养老人专项附加扣除标准由原来每月2000元提高到3000元。

税务总局发布的今年6月底结束的2023年度个税汇算清缴数据显示，2023年提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除标准后，全国约6700万人享受到了该项政策红利，减税规模超过700亿元，人均减税超1000元。其中，子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护减税分别约360亿元、290亿元和50亿元，给“上有老下有小”的纳税人及时送上了政策红利。

“这些扣除覆盖面广、额度高，大大降低了中低收入者税收负担。税收数据显示，纳税人人均享受两项专扣。”李平举例说，对于“上有老、下有小”的纳税人，若他有一个小孩，与妻子分摊享受子女教育专扣，即可扣除1000元/月；若他有一兄弟并与其分摊享受赡养老人专扣，即可再扣除1500元/月，两者合计将扣除2500元/月，也就是3万元/年。如果纳税人有两孩，或是独生子女的，那扣除金额更高。加上6万元/年的基本减除费用，再扣除“三险一金”（按年工资收入10万元计算，理论上可扣除1.5万元左右）等，个人综合所得年收入不超过10万元的，基本无需缴纳个税。

税收数据显示，目前，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经