人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

税收数据显示：综合所得年收入10万元以下基本无需缴纳个税

2024年10月15日10:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月15日电 （记者车柯蒙）个人所得税申报数据可以客观真实地反映个税的税款构成情况。税务总局近年来的个税申报数据显示，我国个人所得税纳税申报人员中，年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。

个人所得税如何调节收入分配作用，更好服务保障和改善民生？

“个人所得税的‘调高’作用还是较为明显的，个人所得税在调节收入分配、促进社会公平方面发挥了积极作用。”税务总局税收科学研究所副所长李平表示，个人收入位居我国前百分之一和前百分之十的人群缴税占比较高，符合税法基本原则中“税收负担须根据纳税人的负担能力分配”的公平原则，也与世界上主要国家收入居前人群缴纳个税比例均占大头相一致。

“与此同时，个人所得税的‘惠低’作用也得到充分发挥。以综合所得缴纳个税情况看，低收入群体在享受税改红利后基本无需缴税或只需缴纳少量税收，个人所得税款大部分是由中高收入群体贡献的，充分体现了我国个人所得税制度‘中高收入者多缴税、低收入者少缴税或者不缴税’的基本取向。”李平说。

为何低收入群体基本无需缴纳个税呢？李平进一步阐述，2018年，我国对个人所得税法进行了第七次修订，将基本减除费用标准从原来的每人每月3500元提高至5000元，这个标准相对于人均国民收入而言，在国际上已处于较高水平，能够大体覆盖当前的人均基本消费支出并且还有一定的空间。同时，设立子女教育、赡养老人、住房贷款利息、住房租金、继续教育、大病医疗6项专项附加扣除，2022年新增3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除，2023年又提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人3项专项附加扣除标准。其中，3岁以下婴幼儿照护、子女教育专项附加扣除标准，分别由原来每孩每月1000元提高到2000元，赡养老人专项附加扣除标准由原来每月2000元提高到3000元。

税务总局发布的今年6月底结束的2023年度个税汇算清缴数据显示，2023年提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除标准后，全国约6700万人享受到了该项政策红利，减税规模超过700亿元，人均减税超1000元。其中，子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护减税分别约360亿元、290亿元和50亿元，给“上有老下有小”的纳税人及时送上了政策红利。

“这些扣除覆盖面广、额度高，大大降低了中低收入者税收负担。税收数据显示，纳税人人均享受两项专扣。”李平举例说，对于“上有老、下有小”的纳税人，若他有一个小孩，与妻子分摊享受子女教育专扣，即可扣除1000元/月；若他有一兄弟并与其分摊享受赡养老人专扣，即可再扣除1500元/月，两者合计将扣除2500元/月，也就是3万元/年。如果纳税人有两孩，或是独生子女的，那扣除金额更高。加上6万元/年的基本减除费用，再扣除“三险一金”（按年工资收入10万元计算，理论上可扣除1.5万元左右）等，个人综合所得年收入不超过10万元的，基本无需缴纳个税。

税收数据显示，目前，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：加快以旧换新补贴资金拨付和发放进度
　　人民网北京10月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，10月12日，全国消费品以旧换新工作电视电话会在京召开。 会议指出，推动消费品以旧换新是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大决策部署。…
中国打火机凭啥火爆全球
　　全球一年销售200亿只打火机，约七成来自中国中部的一个县级市——湖南邵东。 看创新链，3个国家级创新平台、每年投入研发费用2亿元，年产品创新率达38%； 看产业链，27家打火机生产厂家，87家上下游配套企业，200多种配件实现本地化供应； 看人才链，企业家苦干实干，产业工人精研技术，成本一点一滴“抠”下来，质量稳稳地控制住。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部