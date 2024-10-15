人民网记者 王绍绍

走进位于广东省广州市的一片现代化温室里，一颗颗番茄在智能系统的呵护下茁壮成长，这里是“智慧番茄”的“试验田”，各种品种的番茄在人工智能调控的适宜温度下长势正好，显得格外诱人。

在这里，各类传感器宛如农业生产的“慧眼”，实时捕捉土壤湿度、温度、光照强度等关键环境数据。这些数据就像精准的“导航”，为农业生产提供更科学、精确的数据支持。

在这个充满科技感的温室中，光谱成像和人工智能技术被巧妙地应用于番茄种植的全周期监测，使得番茄的产量和品质都大幅提升……该团队用新技术对番茄进行种植过程的全周期生长监测，使番茄产量更高，番茄红素等营养物质含量更丰富。

“欠发达地区的食品安全问题突出，我们希望在不给环境带来影响的情况下，帮助农民种植出高品质番茄。”团队负责人表示。

近年来，人工智能技术的快速发展为传统农业插上了腾飞的翅膀，人工智能技术作为现代农业转型升级的关键驱动力，正快速改变着田野的面貌。

“依托大数据和机器学习算法，智能农业系统能够深入挖掘数据背后的潜在规律，预测产量、病虫害等关键信息。这有助于采取预防措施，提升农业生产效率和效益。”有专家表示，系统基于分析结果，为农民量身定制种植建议和管理方案，涵盖作物种植、施肥灌溉、病虫害防控及农产品销售等多个方面。这些建议的精准实施，不仅提升了生产效率，还降低了成本，为农民带来了实实在在的增收。

从智能感知到智能分析，从智能决策到智能执行，智慧农业不断推动着农业向智能化、精准化、高效化的全新阶段迈进。

此前发布的《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》明确指出，要“加快发展智慧农业。建设一批智慧农业引领区，推动规模化农场（牧场、渔场）数字化升级。深入实施智慧农业建设项目，建设国家智慧农业创新中心。”

近年来，智慧农业加速发展，其通过发展数字化、网络化、智能化农业装备，应用物联网、大数据、空间信息、人工智能、区块链等技术，让农业生产更加便捷、管理更加高效。

在2024年全球农创客大赛中，AI技术成为参赛团队农研创新的焦点，从育种到种植，从管理到销售，每一个环节都闪耀着AI的光芒，展现了传统农业生产体系在人工智能赋能下的崭新面貌。

企业的积极参与，为智慧农业的发展注入了新的活力。拼多多副总裁侯凯笛表示，AI技术将为传统农业生产带来前所未有的变革，搭建一个全球青年农业科技创业者的交流平台，有助于共同探索“AI+农业”的无限可能。

智慧农业的发展并非一蹴而就，它需要科技创新与农业实践的深度融合。浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝建议，通过农技推广、技术培训等方式，将实验室的科技成果转化为田间地头的生产力，让农民能够真正掌握并应用新品种、新农艺，是实现农业科技创新“最后一公里”的关键。

在这个过程中，“藏粮于技”尤为重要。拼多多发挥平台优势，积极推动农研成果市场化转化，在丰收节开幕前夕，向直播观众展示了近20款农研新晋成果。这些成果包括东北沙棘养生茶、广西北海鲜虾酥、四川峨边鲜食笋、云南洱海留香米等，吸引了1850万网友的围观与购买，有力地反哺了农业科研创新。

技术创新是农业的未来，发展智慧农业可以改变农业生产方式，提高农业生产率，对农业的发展具有重要意义。卫龙宝表示，应聚焦农业公共基础数字资源建设，通过政策引导数字技术的产业应用，把工程科技与农业生产相结合，研发攻关更多接地气的产品，推进农业向数字化、智能化方向转型，促进农业可持续发展。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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