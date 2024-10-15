人民网记者 许维娜

“没想到这么快就拿到了证书，真是方便！”不久前，江苏某网络科技有限公司的郎先生在扬州市市场监管局新盛分局提交了食品经营许可的相关材料，当场便获得了该公司扬州第一分公司的食品经营许可证。

“受理即发证”背后，源于江苏省全面开展连锁食品经营许可告知承诺制改革。在这一改革下，全省 72 家食品连锁企业的 570 家直营门店无需进行现场核查。

江苏省的这一高效发证举措并非个例。在全国范围内，随着市场经济的不断发展和对优化营商环境的重视，各地都在积极探索市场准入制度的改革创新。

党的二十届三中全会《决定》明确提出“完善市场准入制度，优化新业态新领域市场准入环境”，以及“深入破除市场准入壁垒”。近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）。

国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所研究室主任、研究员王琛伟在接受人民网记者采访时表示，这是国家层面首次专门就市场准入制度建设出台的政策文件，总体强调“宽进严管，放开充分竞争领域准入，大幅减少对经营主体的准入限制”，建立起较为完善的市场准入制度。

王琛伟介绍，近些年，顺应新形势新要求，我国市场准入负面清单历经4次动态修订，禁止许可事项相较于试点阶段大幅削减约60%。如今，“全国一张清单”管理模式完整确立，配套制度也逐步趋于完善，市场活力被有效激发。

数据显示，2023年中国新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。个体工商户是我国数量最多的经营主体。市场监管总局的数据显示，截至今年8月底，我国实有个体工商户1.25亿户，占我国经营主体总数的三分之二。

一组数据有力地证实了市场准入负面清单制度在实施过程中取得了积极成效。

记者注意到，自2021年起，我国选取海南、深圳、横琴粤澳深度合作区以及广州南沙等地作为试点区域。重点聚焦于医疗、金融、交通、文化、教育等领域推行一批放宽市场准入的特别举措，同时降低数据产权市场、航空航天、电子元器件和集成电路、深海、现代种业等领域的准入门槛。

以海南为例，其优化商业航天领域市场准入环境，开放航天发射场建设市场准入后，首批两个商业航天火箭发射工位即将完工并投入运营，吸引了一批重大产业项目落地，对我国商业航天产业发展起到极大推动作用。

再如横琴、广州南沙、安徽合肥，通过试点开展海陆空全空间无人体系建设，有力破除了运营体制、空域规划、数据安全、场景开放等方面的市场准入阻碍。

“尽管近年来实施市场准入负面清单制度成效显著，但一些地方和一些领域仍然存在市场准入方面的不合理限制与隐性壁垒。”王琛伟同时提醒，特别是随着科技革命和产业变革的深化，新业态新领域大量涌现，传统准入规则、体系及监管方式无法直接适用于这些新领域，出现了准入规则不明、准入环境待优化等问题。因此，迫切需要创新体制机制、优化准入环境、增强发展活力，以促进新业态新领域更优更快发展。

未来，市场准入制度将如何进一步完善以适应经济社会发展的新需求？

王琛伟表示，在接下来的阶段中，为切实落实《意见》所部署的目标任务，需将政府职能转变与管理方式创新进行有机融合，同时把激发市场活力和完善市场监管统筹兼顾。他建议，一是全面落实“全国一张清单”管理模式，这是基础且关键的一步；二是有条不紊地开展放宽市场准入试点工作，以此为契机探索更多优化路径；三是集中力量破除市场准入方面存在的隐性壁垒，从根本上解决市场准入不畅的问题；四是强化市场准入效能评估工作，通过精准评估来及时发现问题并调整策略；五是注重市场准入与事中事后监管的协同配套，构建全流程的监管体系。

(责编：王连香、吕骞)

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