人民网北京10月15日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可中心（简称认可中心）了解到，日前，认可中心联合深圳市标准技术研究院提出的国际标准化组织（ISO）国际标准新工作项目提案ISO NP 37304《合规管理体系 合规管理体系审核与认证机构要求》通过投票，正式立项为ISO国际标准项目。

认可中心相关负责人表示，该项国际标准由认可中心代表担任项目负责人，成为我国在管理体系领域牵头立项的首个ISO国际标准项目，标志着我国在管理体系国际标准化工作中取得突破性进展。

据上述负责人介绍，该项标准将以ISO 17021-1：2015《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分:要求》为基础，结合ISO/IEC TS 17021-13：2021《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第13部分：合规管理体系审核与认证能力要求》，根据合规管理体系的特点，对实施合规管理体系审核认证的机构和过程制定一致性的要求。该项标准将进一步规范世界各国认证机构开展合规管理体系审核与认证活动。

(责编：王连香、吕骞)

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