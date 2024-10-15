人民网北京10月15日电 （记者孙博洋）10月14日，2024年世界标准日主题活动在西安举办，今年世界标准日主题是“美好世界的共同愿景”。

会议指出，标准是世界公认的国家质量基础设施，是国家基础性制度的重要方面。聚焦高质量发展这个首要任务，要积极用好标准化这个重要抓手。一是积极用标准化助力科技创新成果转化；二是积极用标准化引领新质生产力发展；三是积极用标准化推动传统产业提质升级；四是积极用标准化促进高水平对外开放。

据悉，活动上发布了科技创新、绿色发展、高品质生活、高水平安全相关领域国家标准40多项，其中机器人自适应能力、民用无人机可靠性飞行试验、能源互联网与电动汽车互动等标准将有利于创新驱动战略性新兴产业发展，打造高质量发展新引擎；温室气体排放、绿色产品评价等标准将进一步推动传统产业节能减排和转型升级；群众性体育赛事活动安全评估、无障碍洗浴机等标准将有助于提高国民体质和健康水平，提升家居生活品质；危险化学品企业工艺平稳性、设备完整性等标准将有利于保障人民群众生命财产安全。

活动同时为今年获得ISO、IEC等国际标准组织奖项以及首届全国标准化知识竞赛获奖的标准化工作者颁奖。

(责编：王连香、吕骞)

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