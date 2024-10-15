人民网北京10月15日电 （记者乔雪峰）作为国民经济大动脉，铁路安全事关国家形象、经济社会发展稳定大局和人民群众生命财产安全。业内专家表示，要更好统筹铁路发展和安全，为各项重大改革任务落实落地营造良好环境、提供坚强保障。

如今，树牢安全发展理念，着力防范化解铁路重大风险隐患，守牢铁路运行安全生命线已经成为铁路部门的共识。

10月14日，铁路沿线安全环境治理工作现场会在山东济南召开。会议指出，近年来，各地区各部门合力共为、攻坚克难，充分发挥铁路沿线安全环境治理部际联席会议制度作用，铁路沿线安全环境治理工作取得积极成效，安全发展理念深入人心，治理工作体系日趋完善，依法治安水平明显提升，问题隐患整治成效突出，铁路安全形势总体稳定。

据了解，近年来，多部门联合出台高速铁路安全防护管理办法，国家铁路局发布高速铁路安全防护设计规范，制定铁路沿线安全环境治理工作指南，31个地区出台了37部铁路安全地方性法规规章，严格查处各类影响铁路安全的违法违规行为。铁路安全发展的社会共识进一步凝聚，构建起“政府主导、部门指导、企业负责、路地协同、多方共治”的良好工作格局。

数据显示，截至目前，上跨高铁桥全部完成移交，上跨普铁桥移交1.1万余座，整治跨高等级航道桥梁230座，减少铁路平交道口913处，整治各类安全隐患，杜绝了铁路交通重大及以上事故，人民群众的安全感不断增强。

随着铁路路网密度和营业里程的不断增加，沿线安全环境面临的风险挑战更加突出，路外安全管控风险增大，公铁并行交汇地段隐患、涉铁违法施工安全等风险，叠加极端天气频发和自然灾害加剧等外部因素，仍严重影响着铁路运输安全，距离“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”还有差距。

对此，会议指出，要坚持安全第一，预防为主，坚持底线思维、问题导向，不断完善治理工作长效机制，强化责任落实、统筹协调，抓紧抓实各项工作，有效防范化解重大风险，为奋力谱写加快建设交通强国铁路篇章提供坚强的安全保障。一是突出加强领导，在树牢安全发展理念上持续下功夫。二是突出完善提升，在构建长效机制上持续下功夫。三是突出攻坚突破，在防范化解重大风险上持续下功夫。四是突出强化支撑，在夯实安全保障上持续下功夫。五是突出协同联动，在强化责任落实上持续下功夫。

(责编：王连香、吕骞)

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