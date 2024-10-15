人民网记者 李栋

农业农村部最新农情调度显示，当前全国秋粮已收获64.3%，进度同比快1.1个百分点。与此同时，秋种正陆续展开。

分地区看，黄淮海和西南地区秋粮收获过七成半；西北地区收获过八成；东北、长江中下游和华南地区过半。

10月10日，在河南省安阳市内黄县二安镇的高标准农田示范区，大型收割机在金色豆浪中穿梭，一颗颗金黄色的大豆被卷入机仓，脱粒装车，一派丰收景象。

种粮大户徐永齐喜笑颜开，“晒”起了丰收成绩：“今年种植面积发展了300多亩，大豆产量300多斤/亩，玉米产量1300斤/亩，总产量就是1600多斤/亩，总体算下来，新法子的总收入比之前提高不少。”

徐永齐所说的“新法子”是玉米大豆复合种植。内黄县农业农村局特聘技术员、高级农艺师杨广军介绍，大豆玉米带状复合种植，通过宽窄行种植，将过去的单一品种种植转变为玉米大豆高低作物搭配间作，充分发挥边行优势和大豆固氮养地作用，在改善土壤条件、提高土地利用率、促进粮食稳产高产的同时，也能让农户实现一亩土地双份收入。

近年来，黄淮海粮食主产区不断把“藏粮于地、藏粮于技”落实落细，持续加大种植业结构调整力度，大力推广大豆玉米带状复合种植模式，破解了耕地资源制约，最大限度地利用土地资源，从而实现了“玉米不减产，多收一季豆”的稳产增收目标。

数据显示：2024年，内黄县大豆玉米带状复合种植13000余亩。眼下，大豆已全部进入成熟收获期。“按照当前市价估算，每亩大豆玉米间作收益可达1500元以上。”杨广军说。

今年，农业农村部大力开展粮油作物大面积单产提升行动，重点推广合理增密、水肥一体化等技术模式，带动了玉米、大豆、水稻等作物亩穗数普遍增加。

农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，从全国层面看，今年粮食种植面积稳中有增，特别是以玉米为主的高产作物面积增加。

“另一方面，各地通过组织开展大面积单产提升行动，推广高产品种，提高播种质量，增加种植密度，夯实了全年粮食丰收基础。”朱娟介绍。

粮食生产一茬接着一茬，秋收过后，各地秋种也陆续开始。农情调度显示：目前全国冬小麦播种过两成。据中央气象台预报，预计未来10天，西北、华北、黄淮和江淮大部以晴到多云天气为主，墒情适宜，利于玉米等作物收获晾晒、棉花吐絮采摘和冬小麦适时趁墒播种。

专家建议，北方秋收地区要抓住有利天气加快秋收进程，做好粮食收晒和存储工作，确保颗粒归仓；西北、华北、黄淮等已完成秋收的地区应及时腾茬整地，适时趁墒播种冬小麦；西南地区要着重做好蓄水保水工作，降水较为集中的地区要注意田间排水，确保后续秋播工作不受影响。

(责编：王连香、吕骞)

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