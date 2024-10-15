高质量发展调研行｜从一家花卉市场转型看花园城市建设
2024年10月15日15:42 | 来源：人民日报客户端
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“花山花海花乡情，买花就到玉泉营”，在北京说起买花，很多人都会想到这句话——北京花卉交易中心就坐落于丰台区玉泉营，花乡名不虚传。
花园城市建设，离不开花卉的培育、交易、创意等等。这些在北京花卉交易中心一应俱全。
从上世纪90年代末，这里建起第一个花卉市场开始，美丽经济越来越火。如今，传统的花卉市场转型升级为北京花卉交易中心，一个占地1.4万平方米的现代化花卉交易园区，花卉种类不仅更多了，品质更好了，更有园艺创意等方面的培训，让花卉产业有了更加丰富的内涵。
为把首都建设成为一个大花园，北京正在大力推动花园城市建设，让人民群众共享自然之美、城市之美、生活之美。衔接城市更新行动，从好房子、好小区、好社区、好城区4个层次塑造与人民群众生活息息相关的花园城市场景，推动人城产绿的深度融合。
以建设花园城市为契机，北京花卉交易中心紧紧围绕“重构花乡、促进花科、打造花市、建成花城、凝聚花神”五朵金花，汇集国内国际花卉资源助力花园城市建设，以花卉产业现代化提质升级，为首都增添新“花”色。
(责编：王震、陈键)
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