王洲 柯仲甲

北京正南，北京大兴国际机场宛如金色凤凰，在碧空下熠熠生辉。自2019年投运以来，机场累计旅客吞吐量突破1.27亿人次、货邮吞吐量超86万吨。作为国际大型枢纽机场，大兴机场持续发挥对外开放的窗口和全球产业体系的节点作用。飞机起降之间，彰显交通之利，也带来发展之力。机场不远，大兴机场临空经济区大兴片区正涌动着澎湃的高质量发展动能。

从四周一片农田到产业形成规模，临空经济区大兴片区规划先行，一张蓝图干到底。依托大兴机场的国际国内运输能力，片区搭建了以生命健康产业为引领，以枢纽高端服务和航空保障为基础，以新一代信息技术和智能装备为储备的“1+2+2”临空产业发展体系，建成国际生物医药园等载体，累计完成固定资产投资773亿元，吸引外资企业199家落户，产业吸引力日益增强。

同时拥有北京和河北两省市自贸试验区政策的优势区域，跨省域建设的综合保税区……畅达的交通、优越的区位之外，临空经济区大兴片区也是政策的高地。发挥政策叠加优势，大兴片区大力发展外向型经济，已建成五十六度玫瑰园、自贸区创新服务中心、国际生物医药园等产业载体，国际医疗器械产业园等正在加快建设。

立足政策优势，发力改革创新。大兴片区开展企业投资项目“区域评估+标准地+告知承诺+综合服务”改革，事项办结时限压缩50%以上，顺丰、京东等多个产业项目实现“一天办N证，拿地即开工”；推行“一票多车”，如今一票报关单项下的保税货物申报出区，企业只需用一辆车就可以完成，大幅压减运输成本……

发挥政策优势，离不开“一盘棋”思维。今年7月，北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管委会和北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会联合印发《行政审批会商与政务服务改革创新协同联动工作方案》，两片区有效利用“云窗口”探索跨省市、跨区域政务服务事项“一站式”办理，解决企业办事“多地跑”“折返跑”等问题。

眼下，这里又迎来不少新变化——会展消费片区城市设计方案成功获批；70个重大项目提速建设；国际航空总部园、国际再生医学产业园主体结构封顶……以高水平开放推动高质量发展，这里动能强劲，未来可期。

(责编：王震、陈键)

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