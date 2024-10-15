人民网记者 李栋

今年中央一号文件提出，“壮大乡村人才队伍”“发挥普通高校、职业院校、农业广播电视学校等作用，提高农民教育培训实效。”

乡村全面振兴，关键在人。创造条件让各类高素质人才在乡村汇聚，充分发挥他们的聪明才智，带着农民干、帮着农民赚，才能让更多农民群众体会到乡村蓬勃发展带来的实惠。记者从日前举办的农村职业教育和成人教育示范县建设工作推进会上了解到，当前，全国共有261个农村职业教育和成人教育示范县通过评审与验收，为乡村全面振兴汇聚了澎湃的人才动能。

教育是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，也是新征程上加快建设农业强国的关键要素。中国成人教育协会会长高文兵表示，要注重提升农民的综合素质，包括文化素质、技能素质、道德素质等各个方面，确保农村职业教育和成人教育示范县的建设工作真正取得实效。

职业教育和成人教育承担着为乡村振兴培育各类紧缺人才的重任。教育部职业教育与成人教育司原副司长谢俐表示，应从“培养创新型生产经营人才”“培养复合型乡村治理人才”“培养终身学习型科技人才”三个方面确立示范县建设工作在乡村人才振兴进程中的价值定位，发挥出多层次、宽口径的技能供给优势。

目前，我国累计培育900多万人次高素质农民。尝鲜新技术、涉足新业态，一批批高素质农民积极拥抱专业化、规模化、标准化的现代经营理念，为农业农村发展保持稳中向好态势提供了有力支撑。

中国成人教育协会副会长赵跃进介绍，在示范县创建过程中，各级有关部门高度重视发挥职业教育和成人教育在推动农村地区经济社会发展、培养乡村建设人才中的重要作用，有力促进了当地职业教育和成人教育事业的建设与发展。

与会专家一致认为，农村职业教育和成人教育示范县建设工作是一项长期而艰巨的任务，261个示范县应充分发挥示范引领作用，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措，推动这项工作不断取得新的成效。

(责编：王连香、吕骞)

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