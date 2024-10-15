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我国拥有海运船队总规模已达4.3亿载重吨

王辰阳
2024年10月15日16:39 | 来源：新华社
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2024北外滩国际航运论坛新闻发布会10月15日在上海举行。交通运输部水运局二级巡视员高海云在会上表示，截至今年9月份，我国拥有海运船队总规模已达4.3亿载重吨，占世界船队比重18.7％，稳居世界前列。

2024北外滩国际航运论坛新闻发布会现场。新华社记者 王辰阳 摄

当前，我国港口运行保持良好态势。今年1月至8月，我国完成港口货物吞吐量115.1亿吨，港口集装箱吞吐量2.2亿标准箱，同比分别增长3.7％和8.2%；全国港口集装箱铁水联运量778万标箱，同比增长17.7%。

高海云表示，过去一年来我国水运高质量发展取得积极进展。航运智慧绿色转型加速推进，上海港罗泾码头等一批自动化码头竣工验收，全国已建成自动化码头达49座，继续保持全球领先；电子航道图发布里程持续增加，覆盖高等级航道超过7800公里。

上海正加快建设国际航运中心。今年前三季度，上海港完成集装箱吞吐量3910.2万标准箱，同比增长8%。上海浦东和虹桥机场的航班起降量、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别为60.2万架次、9343.3万人次、307.2万吨，同比增长17.8%、33.5%、12%。首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”自今年初开启商业运营，已服务旅客超25万人次。

“上海正以数字化、智能化、绿色化为主线，打响高端航运服务品牌，加快建设新一代智慧绿色港口，在更大范围、更宽领域、更深层次开展国际合作，为全球航运业发展贡献中国力量。”上海市交通委员会主任于福林说。

2024北外滩国际航运论坛由交通运输部、上海市人民政府共同主办，将于10月22日至24日在上海举行。本届论坛的主题为“数字、智能、绿色共建全球航运新生态”。（记者王辰阳）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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