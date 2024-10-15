三步走！我国空间科学发展“路线图”发布
2024年10月15日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月15日电 （记者赵竹青）10月15日，中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布《国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》（以下简称“规划”）。这是我国空间科学领域首个国家层面统一的中长期发展规划。
规划明确了我国空间科学发展目标，提出了我国拟突破的极端宇宙、时空涟漪、日地全景、宜居行星、太空格物5大科学主题和17个优先发展方向，描绘了至2027年、2028—2035年和2036—2050年三个阶段实施的科学任务规划，形成了至2050年我国空间科学发展路线图。
第一阶段，至2027年，运营中国空间站，实施载人月球探测、探月工程四期与行星探测工程，形成若干有重要国际影响力的原创成果。
第二阶段，2028—2035年，通过第一阶段任务实施取得位居世界前列的原创成果。运营中国空间站，论证实施载人月球探测、月球科研站、太阳系边际探测、巨行星系统探测、金星大气采样返回等科学任务。
第三阶段，2036—2050年，我国空间科学重要领域达到世界领先水平。论证实施大型任务5~6项，以及25项左右中小型和机遇型任务。
规划的实施，有望为加快实现我国空间科学领域基础科学研究的革命性突破，为我国早日取得世界级重大科学成果，牵引空间技术跨代跃升，促进空间应用高质量发展，加速构建外空领域人类命运共同体，建设航天强国、科技强国提供有力支撑。
(责编：赵竹青、吕骞)
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