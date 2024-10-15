人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《中国矿产资源报告（2024）》发布：2023年新发现矿产地124处

2024年10月15日16:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月15日电 （欧阳易佳）日前，自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，我国油气和非油气矿产地质勘查投资均连续三年实现正增长，2023年新发现矿产地124处。

《报告》显示，截至2023年底，全国已发现173种矿产，其中能源矿产13种、金属矿产59种、非金属矿产95种、水气矿产6种。2023年，我国油气勘查在塔里木、准噶尔、渤海湾等大型含油气盆地的新层系、新类型和新区带获得重大突破，非油气矿产勘查中煤、铜、金、锂、磷等取得重大进展。 

自然资源部相关负责人介绍，2023年，我国基础地质调查工作程度进一步提高，重要矿产资源调查评价取得新进展。1∶5 万区域地质调查工作程度提高到46.1%，1∶5万矿产地质调查圈定找矿靶区96处，完成全国地下水资源年度评价和储存变化量调查，持续推进海域基础地质调查、矿产资源调查以及大洋地质调查等工作。 

上述负责人表示，采矿业固定资产投资连续三年正增长，主要矿产品供给稳中有升，能源产量创历史新高。我国能源消费结构持续优化，2013年~2023 年，我国煤炭消费占一次能源消费总量中的比重从67.4%下降至55.3%，清洁能源占比从10.2%提高到17.9%；矿产资源节约集约与综合利用稳步推进。 

该负责人介绍，矿山生态修复统筹实施，绿色发展加快推进。我国完善矿山生态修复工作机制，加大中央财政支持力度，以示范工程为引领推动“十四五”历史遗留废弃矿山生态修复，统筹实施重点工程；加强矿山生态修复调查监测评价体系建设，发布矿山生态修复典型案例；加强绿色勘查装备应用示范，加快推动绿色低碳先进适用技术应用。 

记者了解到，近年来，我国积极推动国家重点研发计划等国家科技计划项目实施，区域成矿找矿理论及关键技术装备研发不断取得新突破，新发布实施了地质矿产领域国家标准10项、行业标准59项。 

上述负责人表示，我国继续通过多种方式开展矿产资源领域国际交流合作，积极保持与有关能源资源国家、国际组织的联系，通过中国国际矿业大会等国际交流平台，推进地质矿产领域务实合作，进一步夯实友好合作关系。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国矿产资源报告（2024）》发布：2023年新发现矿产地124处
　　人民网北京10月15日电 （欧阳易佳）日前，自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，我国油气和非油气矿产地质勘查投资均连续三年实现正增长，2023年新发现矿产地124处。 《报告》显示，截至2023年底，全国已发现173种矿产，其中能源矿产13种、金属矿产59种、非金属矿产95种、水气矿产6种。…
强化人才支撑 为乡村全面振兴提供澎湃动能
　　今年中央一号文件提出，“壮大乡村人才队伍”“发挥普通高校、职业院校、农业广播电视学校等作用，提高农民教育培训实效。” 乡村全面振兴，关键在人。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部