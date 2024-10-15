人民网北京10月15日电 （欧阳易佳）日前，自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，我国油气和非油气矿产地质勘查投资均连续三年实现正增长，2023年新发现矿产地124处。

《报告》显示，截至2023年底，全国已发现173种矿产，其中能源矿产13种、金属矿产59种、非金属矿产95种、水气矿产6种。2023年，我国油气勘查在塔里木、准噶尔、渤海湾等大型含油气盆地的新层系、新类型和新区带获得重大突破，非油气矿产勘查中煤、铜、金、锂、磷等取得重大进展。

自然资源部相关负责人介绍，2023年，我国基础地质调查工作程度进一步提高，重要矿产资源调查评价取得新进展。1∶5 万区域地质调查工作程度提高到46.1%，1∶5万矿产地质调查圈定找矿靶区96处，完成全国地下水资源年度评价和储存变化量调查，持续推进海域基础地质调查、矿产资源调查以及大洋地质调查等工作。

上述负责人表示，采矿业固定资产投资连续三年正增长，主要矿产品供给稳中有升，能源产量创历史新高。我国能源消费结构持续优化，2013年~2023 年，我国煤炭消费占一次能源消费总量中的比重从67.4%下降至55.3%，清洁能源占比从10.2%提高到17.9%；矿产资源节约集约与综合利用稳步推进。

该负责人介绍，矿山生态修复统筹实施，绿色发展加快推进。我国完善矿山生态修复工作机制，加大中央财政支持力度，以示范工程为引领推动“十四五”历史遗留废弃矿山生态修复，统筹实施重点工程；加强矿山生态修复调查监测评价体系建设，发布矿山生态修复典型案例；加强绿色勘查装备应用示范，加快推动绿色低碳先进适用技术应用。

记者了解到，近年来，我国积极推动国家重点研发计划等国家科技计划项目实施，区域成矿找矿理论及关键技术装备研发不断取得新突破，新发布实施了地质矿产领域国家标准10项、行业标准59项。

上述负责人表示，我国继续通过多种方式开展矿产资源领域国际交流合作，积极保持与有关能源资源国家、国际组织的联系，通过中国国际矿业大会等国际交流平台，推进地质矿产领域务实合作，进一步夯实友好合作关系。

(责编：王连香、吕骞)

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