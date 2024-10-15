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金融服务增量扩面稳价 有力有效支持经济回升向好

人民网记者 杜燕飞
2024年10月15日17:02 | 来源：人民网
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“对于我们这种初创企业来说，融资一直是个问题，多亏了当地银行提供的800多万元信用资金支持，帮助我们解决了发展困扰。后续我们还能享受财政贴息，进一步降低了融资成本。”广东一家“专精特新”中小企业负责人说。

金融是国民经济血脉。今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

其中，为了让信贷资源更多流向国民经济重点领域和薄弱环节，人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，加大对科技创新和设备更新改造的金融支持，发挥碳减排支持工具、普惠小微贷款支持工具作用，新增支农支小再贷款额度1000亿元。

与此同时，金融监管总局优化无还本续贷政策，帮助经营主体缓解资金周转困难；会同国家发改委建立了支持小微企业的融资协调工作机制，加强央地联动，供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题；对于原来的普惠信贷尽职免责通知作了进一步修订，明确了各类免责情形。

“近期围绕助企帮扶出台的一系列举措，就是要打通小微企业融资的堵点和卡点，优化营商环境，畅通融资渠道，力争做到服务不减、价格更优。”国家金融监管总局副局长丛林14日在国新办举行的新闻发布会上说，小微企业只要是合规持续经营，有固定的经营场所，经营状况良好，同时有真实的融资需求，贷款用途是合规的，可以通过融资协调工作机制获得发展所需要资金。

一系列举措取得明显成效。中国人民银行数据显示，截至9月末，人民币贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%；制造业中长期贷款余额13.88万亿元，同比增长14.8%；“专精特新”企业贷款余额为4.26万亿元，同比增长13.5%；普惠小微贷款余额为32.9万亿元，同比增长14.5%。9月份新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点，均处于历史低位。

招联首席研究员董希淼表示，9月金融数据显示，普惠小微贷款、制造业中长期贷款、“专精特新”企业贷款等明显高于一般贷款增速，信贷结构持续优化，金融对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度持续增强。

“随着近期出台的一揽子增量政策逐步落地，未来金融资源将更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，金融支持实体经济高质量发展的底色会更足、成色会更亮。” 民生银行首席经济学家温彬说。

中国人民银行副行长陆磊此前表示，下一步，在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配。在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，主要是提高资金使用效率，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

(责编：王连香、吕骞)
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