人民网北京10月15日电 （记者李栋）15日，记者从中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称农高会）筹委会获悉，第三十一届农高会将于10月25日至29日在陕西省杨凌示范区举办，会期将举办展览展示、会议活动、投资贸易、新品发布等四个方面的活动。

在展览展示方面，以线下线上融合、馆内馆外结合、国内国外联动的方式，全面展示交流国内外农业科研机构和农业企业在核心种源、关键农机装备、农业节水、智慧农业、数字农业等农业新质生产力方面的优秀成果。分为室内展、田间展、云上展、海外展四个板块。

据组委会相关负责人介绍，本届农高会室内展面积12万平米，设置农业高新科技成果展（农业新质生产力展）、国际农业交流合作展、农耕文化展、种子展示交易大市场等共8个展馆（区）。目前，招展组展工作已经全面完成。

在会议活动方面，聚焦农业领域新质生产力发展，强化农业全链条产学研用合作，着力推动农业产业升级和乡村新产业新业态发展，举办农高会开幕式、旱区种业创新发展交流对接活动、上合组织现代农业发展圆桌会议等活动。

在投资贸易方面，聚焦农业产业建圈强链，充分发挥展会招商引资平台作用，深化经贸合作对接，促进农业科技创新成果转化落地，举办农业科技创投对接路演活动、“一带一路”有机农业产业发展对接活动、农高会推介及洽谈签约系列活动等3项活动。

在新品发布方面，重点举办农高会新品种、新技术、新产品、新模式“四新”发布、后稷奖评选及鉴宝农高会2项活动。值得一提的是“四新”发布是今年农高会首次策划举办的，会期将广泛征集并发布国内外科研院所、涉农企业在核心种源、农业节水、数字农业、智慧农业等农业新质生产力培育方面最新成果。

(责编：王连香、吕骞)

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