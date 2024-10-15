人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水资源费改税试点将全面实施

2024年10月15日22:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月15日电（记者申铖、胡旭）为加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用，财政部、国家税务总局、水利部15日对外发布《水资源税改革试点实施办法》，明确自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。

　　自2016年7月1日起，我国已先后在河北、北京、天津等10个省（区、市）开展了水资源税改革试点。改革试点在抑制地下水超采、转变用水方式、促进节水改造、规范取用水行为等方面取得了明显成效。

　　全面实施水资源费改税试点,有助于进一步巩固和扩大水资源税改革成果，推动形成绿色发展方式和生活方式，是深化财税体制改革和完善绿色税收体系的重要成果。据三部门有关司负责人介绍，全面实施水资源费改税试点主要遵循四方面原则：实现平稳转换，强化分类调控，体现地区差异，调动地方积极性。

　　办法对水资源税的纳税人、计税依据、税额标准、税收优惠等税制要素作出了具体规定。

　　根据办法，水资源税的纳税人为直接从江河、湖泊（含水库、引调水工程等水资源配置工程）和地下取用水资源的单位和个人。水资源税实行从量计征，根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方，适当增加地方自主财力。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
涵盖四大板块 第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会即将开幕
　　人民网北京10月15日电 （记者李栋）15日，记者从中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称农高会）筹委会获悉，第三十一届农高会将于10月25日至29日在陕西省杨凌示范区举办，会期将举办展览展示、会议活动、投资贸易、新品发布等四个方面的活动。 在展览展示方面，以线下线上融合、馆内馆外结合、国内国外联动的方式，全面展示交流国内外农业科研机构和农业企业在核心种源、关键农机装备、农业节水、智慧农业、数字农业等农业新质生产力方面的优秀成果。…
金融服务增量扩面稳价 有力有效支持经济回升向好
　　“对于我们这种初创企业来说，融资一直是个问题，多亏了当地银行提供的800多万元信用资金支持，帮助我们解决了发展困扰。后续我们还能享受财政贴息，进一步降低了融资成本。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部