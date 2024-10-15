新华社北京10月15日电（记者申铖、胡旭）为加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用，财政部、国家税务总局、水利部15日对外发布《水资源税改革试点实施办法》，明确自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。

自2016年7月1日起，我国已先后在河北、北京、天津等10个省（区、市）开展了水资源税改革试点。改革试点在抑制地下水超采、转变用水方式、促进节水改造、规范取用水行为等方面取得了明显成效。

全面实施水资源费改税试点,有助于进一步巩固和扩大水资源税改革成果，推动形成绿色发展方式和生活方式，是深化财税体制改革和完善绿色税收体系的重要成果。据三部门有关司负责人介绍，全面实施水资源费改税试点主要遵循四方面原则：实现平稳转换，强化分类调控，体现地区差异，调动地方积极性。

办法对水资源税的纳税人、计税依据、税额标准、税收优惠等税制要素作出了具体规定。

根据办法，水资源税的纳税人为直接从江河、湖泊（含水库、引调水工程等水资源配置工程）和地下取用水资源的单位和个人。水资源税实行从量计征，根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方，适当增加地方自主财力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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