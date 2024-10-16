本报记者 汪文正

今年以来，湖南省邵阳市洞口县采取多种措施，支持外贸企业加大科技创新和产品转型升级，提升企业生产力。目前，企业呈现订单多、生产旺的良好势头。图为当地一家体育运动用品生产企业员工正在生产出口订单产品。

滕治中摄（人民视觉）

10月14日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况。前三季度，中国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%，其中，出口、进口分别增长6.2%、4.1%。

海关总署副署长王令浚在会上表示：“今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快形成，高质量发展深入推进，货物进出口稳定增长，外贸结构持续优化，可以说是量增质优。”

单季均超10万亿元

王令浚介绍，今年中国进出口总值创出新高，前三季度历史同期首次突破32万亿元，各季度进出口分别为10.15万亿元、11万亿元、11.17万亿元，均超过10万亿元，在历史同期也是首次。

各类外贸经营主体保持活跃。民营企业实现较快增长，前三季度，民营企业进出口17.78万亿元，增长9.4%，占外贸总值的55%，提升了2.1个百分点；外商投资企业进出口9.53万亿元，增长1.1%，连续两个季度增长。

市场多元化稳步推进，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。前三季度，中国对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，增长6.3%，占比升至47.1%；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口9.63万亿元，增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，增长9.4%。同期，对欧盟、美国分别进出口4.18万亿元和3.59万亿元，分别增长0.9%、4.2%。

出口产品结构优化。前三季度，机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。

王令浚表示，当前中国外贸发展面临一些挑战，主要是全球贸易保护加剧，主要市场增长动能弱、债务负担重，不确定、不稳定因素增多。但中国经济基本面及市场广阔、韧性强、潜力大的有利条件并未改变，存量政策和增量政策接续发力，外贸发展的积极因素累积增多，四季度进出口稳增长有基础、有支撑。

稳定增长态势延续

外贸稳定增长的原因有哪些？王令浚分析，今年以来中国进出口保持稳定增长，取决于供需两个方面。

从需求看，内外需均有回暖。最新的世贸组织报告上调了对全年货物贸易量增速的预测，世界银行、经合组织等机构认为，全球经济正在企稳，外需回暖为中国出口创造了有利条件。同时，今年以来中国工业生产稳定增长，带动前三季度煤、天然气、铁矿砂进口量分别增加了11.9%、13%、4.9%。随着消费电子行业周期性上行，半导体制造设备、集成电路、平板显示模组等进口都实现了两位数增长。消费市场延续平稳增长态势，特色水果、葡萄酒、服装等消费品进口分别增长了7.1%、28.9%、6.1%，有效对接了国内多样化的消费需求。

从供给看，中国制造展现过硬实力。比如，近期出口的全球最大生产储卸油平台单价就超过了百亿元，按排水量计算相当于5艘航母的排水量。这代表了全球海工装备的最高水平。从智能化看，像扫洗拖一体的智能扫地机器人、可以自行调制十余种口味的全自动咖啡机等一大批智能家电广受海外客户欢迎。前三季度，家用电器出口增长了15.5%。从绿色化看，中国新能源产业有效对接全球绿色发展潮流，风力发电机组、电动汽车出口分别增长了73.9%、22%。

出口仍有强劲韧性

如何看待当前进出口走势？

海关总署统计分析司司长吕大良分析，9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。经初步分析，主要是受一些短期偶发因素影响，比如去年9月出口规模基数较高；前段时间全球航运不畅、集装箱短缺使得企业出货、物流节奏有所调整等。

从前三季度整体情况看，9月份出口连续第6个月保持增长，前三季度累计出口规模达18.62万亿元，创历史同期新高，同比增长6.2%，这一增速比近10年同期平均增速高出0.5个百分点。

“近期，我们对全国800多家主要出口企业开展调研的结果显示，69%的企业反映第四季度出口持平或者增长。”吕大良介绍，根据各经济体发布的最新数据初步测算，中国整体出口占全球市场份额稳中有升，主要出口产品占全球市场份额均有不同程度提升，中国出口依然具有强劲韧性。

吕大良表示，受进口价格、汇率波动等因素影响，以人民币计价的9月进口同比增速有所回落。但从规模看，7月以来，进口规模逐月扩大，9月为年内最高点，环比增长2%。9月进口量同比增加0.7%，其中煤、天然气、集成电路进口量分别增加13%、19%、17%，反映了国内需求持续恢复。

“随着政策协同发力，我国经济将持续稳定向上、向优、向好，我们有条件、有信心实现全年外贸质升量稳的目标。”王令浚说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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