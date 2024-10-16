本报北京10月15日电 （记者王俊岭）海关总署日前发布的最新数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%。其中，出口1.48万亿元，增长15.2%；进口3991.6亿元，下降0.4%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良说，近年来海关全力支持跨境电商等新业态发展，今年6月海关总署与有关部门发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。全国海关积极贯彻落实相关工作要求，全面推广海外仓模式无纸化备案，强化跨境电商领域的知识产权保护，持续深化跨境电商综合改革，积极推进海关与跨境电商平台的协同共治，助力跨境电商高质量发展。今年上半年，我国跨境电商进出口1.25万亿元，规模创历史同期新高。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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