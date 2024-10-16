本报记者 强郁文

开栏的话

9月26日，习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，强调“要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务”“充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性，推动经济持续回升向好”。

一分部署，九分落实。各地区各部门切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感，干字当头、众志成城，系统落实一揽子增量政策，汇聚起推动高质量发展的强大合力。

本报今起开设“干字当头，推动经济持续回升向好”专栏，记者沉到一线，奔工地、入园区、走企业、进车间……实地感受各地干部群众“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，记录经济向上结构向优、发展态势持续向好的生动实践，传递努力完成全年经济社会发展目标任务的坚定信心。

长江中游武汉港，操作员坐在屏幕前，双手轻推手柄，像“抓娃娃”一样远程抓放集装箱。

“这是最新改造升级的远程控制系统，一个人可以同时操作两台龙门吊，作业效率大幅提升。”这几天，一批港机、船舶设备“上新”，湖北港口集团有限公司投资发展部负责人周薇格外忙碌。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”），连着供需两端，既惠企又利民、既利当前又利长远。

用好政策，湖北港口集团有限公司加大设备更新力度，目前已上报“两新”项目18个，总投资57.79亿元。

“设备更新，成本也会增加。比如将一艘老旧燃油船更新为电动船，费用要增加三成以上。”周薇坦言，一开始，企业确有顾虑。

政策送来“及时雨”：湖北出台举措，将工业领域重点项目生产设备购置额补贴由8%提升至10%，设立200亿元省级民营企业技术创新专项贷，发挥省级供应链体系建设专项资金作用，对在规定期限内更新营运类车船的给予一次性补贴。

旧设备回收这一难题也迎刃而解：打开湖北船舶供应链公共信息服务平台，船东、船厂、回收商三方信息一目了然。

“助力供需精准对接，减少交易环节、降低交易成本，让废钢铁、机电设备等再生资源得到集中处置。”湖北长江船舶供应链有限责任公司总经理邓超风介绍。

政策红利迅速传导至供给端。

在华工科技产业股份有限公司，新能源船舶智能制造设备、电动汽车电池智能制造设备等订单量明显增加。“抢抓‘两新’政策机遇，我们积极对接客户设备更新需求，加快开展技术研发。”华工科技产业股份有限公司副总裁熊文介绍。

设备更新，产能升级，还需消费端同时发力。

“用燃油车置换，可以享受2万元的补贴，划算。”在武汉一家汽车销售服务店，市民付铭宇购置了一款新能源汽车。

湖北启动汽车“换能”、家电“换智”、家装厨卫“焕新”行动后，近期又出台《湖北省2024年超长期特别国债支持消费品以旧换新资金分配使用管理工作方案》，将支持消费品以旧换新资金由原来的约10亿元增至66.66亿元。

截至今年8月，湖北八大重点领域设备更新总投资2517亿元，同比增长22.2%；目前，消费品以旧换新惠及消费者近80万人次，带动新车和家电销售额近200亿元。到今年底，湖北力争汽车报废更新、置换更新分别达到4.5万辆、12.5万辆，家电以旧换新170万套。

“生产、回收、服务全链条发力，我们将继续推进重点行业领域大规模设备更新和消费品以旧换新，努力将经济存量优势转化为拉动内需的巨大能量。”湖北省发展改革委主任黎东辉说。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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