本报记者 吴月辉

制图：张丹峰

10月15日，国务院新闻办举行新闻发布会，中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布《国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》（以下简称《规划》）。

中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飚介绍，这是我国空间科学领域首个国家层面统一的中长期发展规划，历时2年多，来自科研院所、高校和行业部门等相关领域的500多名专家学者参与了编制。

提出5大科学主题和17个优先发展方向

《规划》明确了我国空间科学发展的总目标：梯次布局和论证实施国家空间科学任务，统筹和强化任务驱动的基础研究，打造空间科学高水平人才队伍，不断取得具有重大国际影响力的标志性原创成果，实现空间科学高质量发展，跻身国际前列，成为空间科学强国。

《规划》提出了我国有望取得突破的5大科学主题和17个优先发展方向。

“极端宇宙”主题。主要是探索宇宙的起源与演化，揭示极端宇宙条件下的物理规律。优先发展方向包括暗物质与极端宇宙、宇宙起源与演化、宇宙重子物质探测。

“时空涟漪”主题。主要是探测中低频引力波、原初引力波，揭示引力与时空本质。优先发展方向是空间引力波探测。

“日地全景”主题。主要是探索地球、太阳和日球层，揭示日地复杂系统、太阳与太阳系整体联系的物理过程与规律。优先发展方向包括地球循环系统、地月综合观测、空间天气探测、太阳立体探测、外日球层探测。

“宜居行星”主题。主要是探索太阳系天体和系外行星的宜居性，开展地外生命探寻。优先发展方向包括可持续发展、太阳系考古、行星圈层刻画、地外生命探寻、系外行星探测。

“太空格物”主题。主要是揭示太空条件下的物质运动和生命活动规律，深化对量子力学与广义相对论等基础物理的认知。优先发展方向包括微重力科学、量子力学与广义相对论、空间生命科学等。

此外，《规划》提出了至2050年我国空间科学发展路线图。第一阶段，至2027年，运营中国空间站，实施载人月球探测、探月工程四期与行星探测工程，论证立项5—8项空间科学卫星任务，形成若干有重要国际影响力的原创成果。第二阶段，2028年至2035年，继续运营中国空间站，论证实施载人月球探测、国际月球科研站等科学任务，论证实施约15项空间科学卫星任务，取得位居世界前列的原创成果。第三阶段，2036年至2050年，论证实施30余项空间科学任务，重要领域达到世界领先水平。

首次载人登月将开展较大规模空间科学实验

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，未来10年，中国空间站将面向世界科技前沿、面向国家重大需求，聚焦空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学以及空间新技术4大研究领域，安排32个研究主题，准备滚动实施上千项科学研究与应用项目。

围绕空间天文重大前沿问题，我国将发射具有国际先进水平的2米口径巡天空间望远镜，目前已在北京、长三角地区、粤港澳大湾区建设了相应的科学中心，部署7个研究方向、24个研究项目，有望在宇宙学、星系科学、银河系、太阳系天体、暂现源等方面取得重要科学突破。

下一步，我国还要实施载人月球探测工程。载人月球探测是促进人类文明进步、彰显大国担当的战略实践。中国人首次登陆月球，发挥好航天员在月面开展探测活动的独特优势，将为我国探索地外天体提供更为广阔的历史机遇。林西强表示，将统筹利用首次载人登月前的飞行试验以及载人登月任务机会，开展较大规模的空间科学实验，目前已初步规划月球科学、月基科学和资源勘查利用3个领域9大方向的科学目标。

促进空间科学的研究成果向实际应用转化

中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤介绍，当前，我国空间科学的原创成果开始呈现出多点突破态势。“悟空”号开展暗物质粒子探测、“墨子”号首次开展空间尺度的量子科学实验，“慧眼”是我国首个空间X射线天文望远镜，“羲和”“夸父”竞相逐日，嫦娥六号首次实现月球背面采样返回，“天问一号”开启我国火星探测的序幕，中国空间站建成我国首个太空实验室。

这些任务的实施，推动我国科学家在暗物质粒子探测、量子力学检验、高能天体物理实验、太阳“一磁两暴”观测、高能时域天文观测、月球形成与演化、火星环境与地质构造、空间环境下的物质运动规律和生命活动规律等方面，取得了重要的科学研究进展和成果，深化了人类对宇宙的认识，也标志着我国正在走近世界空间科学舞台的中央。

未来如何进一步促进空间科学的研究成果向实际应用转化？中国科学院院士、中国科学院重大科技任务局局长朱俊强表示，总体而言，成果的推广应用依赖企业、政府、科研院所和高校通力合作。

第一，跨学科大联合。对已取得的成果进行深度挖掘，获得更多成果。第二，企业、科研院所和高校一起合作，真正推动这些成果的应用转化，在不同领域、不同行业，找到它们的落脚点。第三，政策支持以及引导社会资金投入，共同形成合力，推动资本市场关注科技成果转化。第四，整个空间科学的深度、难度还很大，要做好宣传推广工作，让更多的投资者和企业了解这些成果、认识这些成果，这样才能真正服务于社会。还要关注知识产权的保护，营造良好的成果转移转化环境。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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