制图：张丹峰

本报北京10月15日电 （记者常钦）据农业农村部农情调度，截至10月14日，全国秋粮已收64.3%，进度同比快1.1个百分点。分作物看，玉米已收67.5%，一季稻已收64.5%，大豆已收80.8%。分地区看，西北地区收获过八成，黄淮海和西南地区过七成半，东北、长江中下游和华南地区过半。全国冬小麦已播过两成，黄淮海地区已播15.8%，西北地区已播69.3%。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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