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浙江建德市建设智慧粮库系统

用上新科技 粮食更保鲜（秋收进行时）

本报记者 李中文 刘军国
2024年10月16日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　翁晓炜（右）和同事在仓库内查看整仓粮温。
　　宁文武摄（人民视觉）

　　新安江畔稻香飘。

　　刚忙碌完早稻收购的翁晓炜，又在收储晚稻，他站在入仓门口指挥运粮车，金灿灿的稻谷随着输送机缓缓进入仓库。

　　翁晓炜是浙江省建德市中心粮库的一名保管员。“升级智慧粮库项目后，收粮保粮轻松多了！”谈起粮食收储的新变化，“智慧粮库”是翁晓炜口中的高频词。

　　智慧粮库，“智慧”如何体现？

　　趁着一车稻谷入库，翁晓炜来了次现场讲解：“刚入库的粮食，每3天就要检测粮温。以前需要粮库管理员逐个粮仓检测，记在本子上。现在只要在智慧粮库粮情测控系统上点击一下，每个仓340个测温点的数据就能在1分钟内自动填写在电子粮情记录本上，异常粮温也会及时报警。”

　　高温向来是粮食收储的一大挑战。翁晓炜说：“以前我们比较害怕收储早稻，因为早稻收储时，天气热，粮食容易黄变和滋生害虫，不利于储藏保管。现在，智慧粮库的智能通风系统能自动给粮食降温、控水。”

　　翁晓炜和同事陈俊前往粮库的长期保管仓4号仓。只见10余台输送、除杂设备排成长龙，摆放在中心粮库的凉棚底下，这便是去年搭建的净粮中心。在这里，粮食要先“洗洗澡”，才能“进家门”。

　　“有了净粮中心，我们保管员省力、省心还省事，每年可为建德市的种粮大户节省约40万元的转运、除杂、除糙成本。”陈俊说。

　　以前，先称重入库再除杂，存在灰尘损耗；现在，先除杂再称重入库，更精确。整仓杂质的比例只有原先的一半左右，不容易出现虫害等问题。

　　沿着平房仓外部的侧梯进入仓内，一股凉爽气息扑面而来，整间仓房好似为粮食量身打造的“空调房”。“控温系统把仓库温度控制在25摄氏度以下。”翁晓炜介绍。

　　一个直顶天花板的气囊很显眼，将粮食与工作人员的活动区域隔开。“气囊里是氮气。”翁晓炜说，“氮气气调系统向粮堆充入氮气，以98%的浓度保鲜、灭虫，实现常储常新。”

　　今年，投资30万元建设的粮食质检信息化管理系统投入使用，将有效减少手工抄录、人工计算产生的检验差错，提高收购质检数据的准确性和有效性。

　　智慧粮库里，更多的新科技派上用场，让储粮更加绿色安全。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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