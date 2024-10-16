本报记者 周 欢

田还是那些田，可样貌完全不同，方方正正，路成网、渠相连。一看到建成的高标准农田，黄信文就满心欢喜。

“田地连成片，农机直接开到地头，早稻收得快、晚稻不耽误！”黄信文是江西省上饶市鄱阳县乐丰镇茨山村党支部书记，也是种粮的“老把式”，“高标准农田建设，真是件大好事。”

提高耕地质量，实现藏粮于地，高标准农田建设是一项重要举措。

作为全国粮食生产先进县，鄱阳县粮食种植面积稳定在278万亩以上，连续14年粮食产量超20亿斤。近年来，鄱阳县持续开展高标准农田建设，将零散分布的小田变为成方连片的大田，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供基础支撑。

“最直观的，是农田面积的增加。”黄信文手指着一块地，“这里原先是田埂和边角料地块，现在也成了能耕种的田。”

算下来，茨山村的农田总面积增加了150亩。早晚两季稻谷加起来，每年可增产粮食30万斤。

不只是茨山村，整个鄱阳县目前已完成高标准农田建设95万余亩，由此新增农田1.4万亩、年增产粮食3000多万斤。不仅如此，每亩田的种粮成本还下降了100元左右。

水利设施提档升级，是高标准农田建设的又一成效。

西临鄱阳湖，鄱阳县域内水网密布，水资源丰富。然而，由于灌溉水渠体系落后，鄱阳县曾一度面临全县丰水和田间缺水并存的窘境。

“以前建设的土渠年代久远，容易淤堵、渗漏，而且流量小、流速慢，碰上集中用水的时候，村民急得直跺脚。”对于缺水，黄信文印象很深。

旱能灌、涝能排，建好水渠是高标准农田建设的重要一环。清淤疏通、加固硬化、建电排站……通过系统的渠系建设，鄱阳县农田排灌情况明显改善。在茨山村，机耕道旁的农渠里，水被分流至田块两侧的毛渠进田，滋润着水稻的生长。

“我们应对水旱灾害的能力明显提高，稳产增产底气更足。”黄信文做了个对比，“现在，水库放水后12小时内水就能流进田里，搁以前得好几天。”

此外，鄱阳县还建立了高标准农田管护中心，进一步整合资源、创新机制，落实管护主体、管护责任和经费来源，努力保证高标准农田长期发挥效益。

“今年，全县早稻产量8.26亿斤，同比增产600万斤。晚稻长势不错，丰收在望。”展望未来，鄱阳县农业农村局党组成员丰俊伟信心十足，“我们要稳步加快高标准农田建设，管好用好高标准农田，确保高产稳产、旱涝保收。”

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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