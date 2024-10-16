本报广州10月15日电 （记者李刚）15日上午，第136届广交会在广州开幕。本届广交会以“服务高质量发展，推进高水平开放”为主题，分三期在广州举办，分别聚焦“先进制造”“品质家居”“美好生活”题材。

第136届广交会第一期线下展展览总面积52万平方米，展位数量24890个，参展企业11165家，专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、国家级高新技术企业等优质特色参展企业超4200家，线上平台上传展品约81万件。展览题材包括电子家电、工业制造、照明电气、五金工具、车辆及两轮车5个板块19个展区。

与此同时，第136届广交会进口展第一期共吸引来自28个国家和地区的213家企业参展，包括来自土耳其、埃及、印度等7个国家和地区的展团，集中展示电子家电、五金工具、机械设备等产品。

第136届广交会行业论坛聚焦“洞见行业发展趋势，优化全球市场布局”，由中国对外贸易中心协同42家机构精心策办18场活动，紧扣企业、行业关切，发出引领市场的广交会声音，助力贸易高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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