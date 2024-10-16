本报记者 周亚军

在海南陵水国家南繁科研育种基地，中国科学院植物研究所工程师宋波开始了今年的南繁时间。

每年9月中下旬到翌年5月，是农业科技人员的南繁时间。在海南国家南繁科研育种基地，得益于独特光温条件，农作物的加代、扩繁等工作可以继续进行。

插秧前，宋波先将写有编码的标牌插在苗床左上角，然后拿起两根棍子，先用长的比，又用短的量。长的一米二，短的一尺多。

“这次插秧的育种材料，带有抑制杂草生长的性状基因，所以苗与苗之间的行距要分清，便于日后观察效果，设计的株行距是40厘米，每行插4株。”宋波说。

宋波插秧，并不使用插秧机，而是挽起裤腿下田，一株一株地插。

见记者不解，宋波解释，每一株科研材料的遗传背景都不一样，只有单株插秧，才能在大量的育种材料中选择表型良好的品种。

据介绍，这批材料已经创制3年多，将减少除草农药的使用，今年12月底就能检验性状成效。

宋波边插秧，边聊起所里的科研新动向：“水稻育种方向正在发生变化，过去以产量为主，现在兼顾提高营养价值和品质口感。”

“上午收到北京寄来的水稻秧苗，下午咱们就能插秧。这多亏了刘华招。”宋波说，“听说有秧苗寄过来，他早早就留好了地，联系了插秧工人，上午就造好了苗床。”

刘华招是中国科学院植物所高级工程师，也是海南分子生物育种基地负责人，在南繁已有八九年。

刘华招说：“以前，从找地到育种都要科研人员自己操作，过程繁琐，住宿生活等成本也比较高。这两年，海南创新种业服务模式，第三方公司能为南繁单位提供代种代繁等服务，可以帮助科研单位省去租地雇工等工序，还能让种业企业降低成本。”

在南繁，科研力量也在助力地方经济发展。“现在更重视科研成果的转化和应用。”刘华招介绍，本地大米口感糙、产量低，他们研发的新品种南香丝禾，亩产千斤以上，口感好，亩均增收1000多元，帮助当地解决了长期以来的夏季土地撂荒问题。

据海南省南繁管理局统计，去年来自29个省份的农业科技人员已经超过1万人，科研单位和种业企业的数量也突破了1000家。

抬眼望，远山青青，云雾缭绕；近旁的稻田，这边的秧苗开始插播，那边的稻穗马上收割。这片热土，一年四季充满生命力。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经