本报北京10月15日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的2023年度个税汇算清缴数据显示，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少。

自2018年我国实施综合与分类相结合的个人所得税新税制以来，个人所得税有效发挥了调高惠低作用。国家税务总局近年来的个税申报数据显示，我国个人所得税纳税申报人员中，年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。

国家税务总局税收科学研究所副所长李平介绍，以综合所得缴纳个税情况看，低收入群体在享受税改红利后基本无需缴税或只需缴纳少量税收，个人所得税款大部分是由中高收入群体贡献的。这充分体现了我国个人所得税制度“中高收入者多缴税、低收入者少缴税或者不缴税”的基本取向，个人所得税在调节收入分配、促进社会公平方面发挥了积极作用。

为何低收入群体基本无需缴纳个税？李平解释，2018年，我国对个人所得税法进行了第七次修订，将基本减除费用标准从原来的每人每月3500元提高至5000元。同时，设立子女教育、赡养老人、住房贷款利息、住房租金、继续教育、大病医疗6项专项附加扣除，2022年新增3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除，2023年又提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人3项专项附加扣除标准。

李平举例说，对于“上有老、下有小”的纳税人，若他有一个小孩，与妻子分摊享受子女教育专项附加扣除，即可扣除1000元/月；若他有一兄弟并与其分摊享受赡养老人专项附加扣除，即可再扣除1500元/月，两者合计将扣除2500元/月，也就是3万元/年。如果纳税人有两孩，或是独生子女的，扣除金额更高。加上6万元/年的基本减除费用，再扣除“三险一金”（按年工资收入10万元计算，理论上可扣除1.5万元左右）等，个人综合所得年收入不超过10万元的，基本无需缴纳个税。

数据显示，2023年提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除标准后，全国约6700万人享受到了该项政策红利，减税规模超过700亿元，人均减税超1000元。其中，子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护减税分别约360亿元、290亿元和50亿元。这些扣除覆盖面广、额度高，大大降低了中低收入者税收负担。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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