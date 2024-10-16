省间电力现货市场转入正式运行
推动全国统一电力市场建设
2024年10月16日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月15日电 （记者丁怡婷）记者从国家电网获悉：10月15日，经历近1000天的实践检验，省间电力现货市场转入正式运行，这是全国统一电力市场建设的重要里程碑。
省间电力现货市场是在省间电力中长期市场交易基础上，利用跨省区通道可用输电能力开展的日前、日内现货交易。它能有效反映市场供需，形成能涨能跌的市场化价格机制，是全国统一电力市场的重要组成部分，也是电力市场化改革的重要内容。
自2022年1月试运行以来，省间电力现货市场范围由点到面、持续扩大，目前已覆盖国家电网和蒙西电网，有力促进了省间电力互济、电力保供和清洁能源消纳。截至目前，省间电力现货市场参与主体超6000个，覆盖多类型发电主体，累计交易电量超过880亿千瓦时，其中清洁能源电量占比达44%。
《 人民日报 》（ 2024年10月16日 07 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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