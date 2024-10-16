浙江温州金融机构提升服务能力
为乡村全面振兴注入金融力量
2024年10月16日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州10月15日电 （记者刘军国）乡村全面振兴，产业先行。在风景如画的浙江省温州市雁荡山，新兴果蔬专业合作社准备提升种植规模和改善采摘环境，急需一大笔资金。邮储银行温州市分行工作人员结合果园经营特点，第一时间为其定制了专属的信贷方案。在贷款资金的支持下，今年初果园引进了最新的灌溉设备，搭建了全新的大棚，产值较去年提升了近20%。
深入贯彻落实推进乡村全面振兴相关工作要求，温州金融机构加快创新金融产品和服务模式，金融资源更多流向“三农”领域。今年以来，邮储银行温州市分行以“产业贷”信用产品为抓手，精准高效满足乡村产业客群的差异化金融服务需求，大力支持乡村产业高质量发展。
《 人民日报 》（ 2024年10月16日 07 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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