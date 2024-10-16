本报记者 季觉苏

党的二十届三中全会《决定》提出，发展产业互联网平台，破除跨地区经营行政壁垒，推进生产性服务业融合发展。

传统钢材交易流程繁琐、链条冗长，供需双方交易成本较高。近年来，上海打造钢铁类产业互联网平台，推动钢材交易从传统模式向智能商贸模式转型，通过整合海量信息、精准对接需求，大幅简化交易流程，显著降低了交易成本，提升了行业整体运行效率。

——编 者

在钢铁市场上，有约1/3的钢材从钢厂直接被运到大型终端用户的工厂和园区，剩下的则由各地的几十万家中小钢贸商购买、运输、流转，由此盘活整个市场。

在传统钢材交易中，询价、比价、议价、付款、提货、取货等流程较为繁琐，完成一笔订单至少要一天，售后如果有问题还易引发扯皮。因此，钢铁类产业互联网平台应运而生。运用互联网、大数据、人工智能等技术，这类平台为产业链上下游钢贸企业提供信息撮合、交易贸易、数字化供应链、物流仓储等服务。近日，记者来到位于上海的平台企业找钢产业互联集团（以下简称“找钢网”），探访钢铁类产业互联网平台如何让网购钢材交易更方便。

售 前

整合海量信息，精准对接需求

上午9时，上海市宝山区，钢贸企业瀚浒集团的工作人员盘点完库存，生成一张当日可售钢材的表单，包括了品名、材质、规格、仓库、件数等信息。随后，工作人员登录找钢网并一键上传，这份表单连同找钢网3000多家供应商提供的当日信息，一起汇入了数据库。

“上海”“型钢价格”……同一天上午，湖北能力达贸易有限公司采购员徐文谦打开找钢网，输入几条需求后，网站智能客服便自动生成一张表格，推荐了十几家相匹配的钢贸企业信息。经过比对，徐文谦留意到瀚浒集团的产品。不到10分钟，他便联系上瀚浒集团销售专员阮惠凤，开始咨询订单的具体情况。

刚入行5年，阮惠凤的“钢贸朋友圈”人数已达上千人，大多是通过各种钢铁类产业互联网平台联系上的。聊上几句，一些客户便爽快下了几十万元货值的订单。

“以前找钢和卖钢都比较难。”入行近20年的瀚浒集团销售部总经理李翔感受颇深，“每天上午，先给上游供应商打十几个电话，挨家询问当天价格、库存，再接着去寻找下游客户，一天能要到20个联系方式就不错了。”留下联系方式后，李翔还要隔三差五上门拜访、推荐产品，“至少面谈十几次，客户才会尝试合作。”

“创业初期，我们便锁定了偏下游的中小钢贸商。”找钢网创始人、董事长兼首席执行官王东说，中小钢贸商客单价低、采购频繁、订单细碎，“这类客户市场敏感度高，采购有规律。把他们服务好了，市场前景很广阔。”

传统钢材采购涉及的环节繁琐，大多数中小钢贸商需要投入很多精力。为减轻贸易负担，找钢网将购买流程简化为3个，实现提交需求、付款、提货等全流程服务。“原先一个订单实现发货可能需要一天，但在找钢网，平均10分钟就可以实现从仓库发货。”王东说。

目前，找钢网通过人工客服和智能客服相结合的方式，为超过17万家企业提供精准采购信息，包括超过58万种不同规格型号的钢材产品，2023年平台总交易量约5000万吨，同比增长35%。

售 中

供应商放心卖，物流商安心送

一车钢材往往重达30吨，货值高、物流成本高。供应商、物流承运商、采购商之间如何加快建立信任、降低交易风险？

钢铁类产业互联网平台还未普及时，每当接触到长三角以外的意向客户，李翔都会有些犹豫。一方面，业务拓展得越远，公司成长得越快；但另一方面，由于距离远、物流成本高，对外地业务模式不熟悉，不可控因素也相应增多。“总担心吃亏。”李翔说。

基于行业痛点，找钢网搭建了重型平板车物流平台——胖猫物流。平台对入驻的供应商、物流承运商进行资质审核，采购商下单、平台向物流承运商派发订单时都会签订合同，价格透明、路线透明。采购商可以随时查看物流轨迹，平台的调度专员会跟踪订单到货情况。多重保障下，供应商放心卖货，物流承运商安心送货，行业发展更专业、更规范。

“有了物流平台，订单变多了，安排也更智能了。”专注做钢铁货物运输的上海华驰物流有限公司总经理徐家玲介绍，以前公司近40辆货车的订单都靠员工挨个打电话订车。送完货，为了不空车返程，有时还要连夜找单、派单。接入平台后，系统会自动给司机派发往返订单。“我们只需要把货物交给司机就行，少操很多心。”徐家玲说。

不仅如此，平台还显著降低了交易综合成本。同样一款钢材，如果100公里外的一间仓库比50公里外的仓库单价便宜，不少企业会舍近求远。可这样确实能实现效益最大化吗？由于市场信息流通不够通畅，很多企业难以作出最优选择。“通过信息快速抓取、分析，平台可以综合考量单价、物流成本、时间成本等因素，给客户提供最优方案，降低交易成本，避免资源浪费。”王东说。

据统计，目前胖猫物流已在各地设立44家分站，拥有1500多家承运商，累计服务超3万家用户。

售 后

提升服务能力，发展智能商贸

钢铁类产业互联网平台为找钢、卖钢、运钢等环节减少了大量人力成本和时间成本，但李翔觉得，现在比以前更忙了。

“产业升级，最直观的是岗位需求的升级。”李翔说。近年来，公司招聘了不少具备互联网思维的销售人员，他们的工作不再是“扫楼”找客户和打电话，而是根据快速变化的市场需求，提供专业化、定制化的服务。“未来，跨区域、多样化的服务能力将成为钢贸商必备的关键技能。”李翔说。

下游客户收到货物有瑕疵怎么办？客户拍照上传，找钢网以国标为标准进行判断，超出国标范围的质量问题，7天之内平台可先行赔付，再统一向上游供货商理赔，为下游客户节省了处理时间。王东介绍，找钢网设立了售后团队，用于快速处理售后纠纷。

“传统的线下钢贸市场，各类生产要素流通较慢，导致每一环节获得的市场信息相对滞后。”王东说，对于钢厂何时多生产、何时少生产，钢贸商囤多少货等问题，平台都可以提供实时有效的信息服务，助推行业良性发展。

2023年发布的《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》）提出，面向钢铁全产业链需求，构建贯穿上游钢厂到下游生产终端的智能化平台，形成便捷式交易、网格化配送、智慧化加工的服务体系。

“当初选择在上海创业，也是看中了上海的交通、人才和金融等优势。”王东说。

除了找钢网，目前上海还有欧冶云商、钢银电商等平台，初步形成了钢铁类产业互联网平台的集聚效应。根据《行动方案》，上海力争到2025年，产业互联网平台交易额突破3.3万亿元，引育100家以上产业互联网平台企业。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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