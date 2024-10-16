本报太原10月15日电 （记者郑洋洋）记者从山西省发展改革委获悉：山西50%以上煤炭产能实现智能化开采，建成30个绿色开采试点示范煤矿，煤炭先进产能占比近82%，煤炭产量连续4年位居全国前列。2023年，山西外送电量1576亿千瓦时、覆盖23个省份。

能源消费更加低碳高效。“十四五”前3年，山西全省能耗强度累计下降10.9%。绿色制造加速推进，建成115个国家级绿色工厂。累计完成煤电机组“三改联动”6565万千瓦，现役煤电机组100%达到燃气级排放标准。在产钢铁企业全部完成超低排放改造。焦化行业先进产能占比超96%。城镇新建建筑全部达到绿色建筑标准。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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