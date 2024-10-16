本报记者 丁怡婷 蒋云龙

新疆油田吉庆油田作业区钻井施工现场。

徐志远摄

1955年10月，克拉玛依一号井喷出油流。

中国石油新疆油田供图

新疆克拉玛依石油纪念广场，克拉玛依一号井原址上，大油泡雕塑引得游人纷纷拍照留念。

1955年10月29日，克拉玛依一号井喷出工业油流，宣告发现新中国第一个大油田。彼时，全国原油年产量不到百万吨，石油消费基本依靠进口，公共汽车只能背着煤气包作为燃料。来自克拉玛依的这个好消息，传向全国，振奋人心。

从“没有草也没有水，连鸟儿也不飞”，到“遍野是绿树高楼红旗，密密的油井像无边的红地”，一首《克拉玛依之歌》唱出了这里的变化。近70年来，中国石油新疆油田（其前身为克拉玛依油田）已累计生产原油超4.4亿吨、天然气超1000亿立方米，原油产量连续22年稳产千万吨以上。

扎根戈壁艰苦奋斗

攻克自然环境恶劣、地质构造复杂等挑战

走进克拉玛依博物馆，一张黑白照片吸引了记者的目光：结冰的井架旁，石油工人的衣帽已冻成冰甲，脸上却挂着笑容。那是1956年初春，气温低至零下30多摄氏度，克拉玛依二号井发生井喷事故，工人们奋战三天三夜成功抢险。

这张照片，是克拉玛依人“安下心、扎下根、不出油、不死心”的精神写照。从1960年原油产量超160万吨，占全国年产量的近四成；到2002年成为西部地区第一个千万吨级大油田；再到近年来发现玛湖、吉木萨尔两个10亿吨级大油区，新疆油田为保障国家能源安全作出了重要贡献。

在戈壁滩上建起石油城，保持多年稳产，谈何容易？

先看自然环境。克拉玛依油田刚开发时，除了一片戈壁和万里云天，没有树木、没有水源、没有村庄，用水只能靠骆驼从70多公里外的地方拉运，住宿则是挖个地坑、上面盖上梭梭柴的“地窝子”。夏季地面高温，5分钟就能烤熟鸡蛋，冬季在室外工作不一会儿手就会冻肿。

再看地质构造。经过亿万年的挤压、拉张、叠合，新疆油田的地质结构好比手风琴演奏，油气分布规律和成藏模式复杂多变。“油藏被断裂带切割得很分散，忽有忽无、忽厚忽薄，有时在这处打井一天能产三四百吨油，但1公里外再打井，就啥也没有。”原新疆油田公司副总工程师张学鲁介绍。

找油难，采油同样不易。这里有“流不动的油田”之称的超稠油，黏度高、流动性差，难以从地下采出；还有“磨刀石”之称的页岩岩层，孔隙度低、渗透性差，可以说是滴水不进，钻井需要下到地下几千米，在头发丝直径几百分之一的缝隙中“榨”出石油。

对此，中国石油的工作者不畏难题、持续创新。例如，为破解超稠油开采难题，石油工作者们先是采用蒸汽吞吐技术，将200多摄氏度的高温蒸汽快速注入生产井进行加热，让稠油软化流动。

“但对单井来说，生产时蒸汽需停止注入，稠油容易再次凝固，因此只能开采相对低黏的稠油。”原新疆油田公司企业首席技术专家张明玉回忆，技术团队又研究了多介质协同辅助蒸汽吞吐、火驱等热采技术。

2008年，新疆油田风城油田作业区探索出双水平井蒸汽辅助重力泄油（SAGD）技术，为风城油田3.6亿吨超稠油开发找到了更好出路。风城油田作业区地质研究所所长杨果介绍，这种技术是在油层平行部署一对注汽井和生产井，将稠油逐渐蒸化流动后，借由重力下泄采油。借助双水平井SAGD技术，稠油采收率可从20%提升到50%至70%。

“勘探开发出更多油气，满足经济社会发展需求，挑战不小，但意义重大。”新疆油田相关负责人介绍，新疆地区油气资源丰富，油气生产当量已连续3年居全国首位。眼下，新疆油田正围绕滚动勘探、提质增效等工作持续发力。

勇于创新降本增效

竞逐新赛道，探索新模式，推动油气高产稳产

加大油气勘探开发力度，不仅要靠“有条件要上，没有条件创造条件也要上”的干劲，更要靠转观念、勇创新的科学务实精神。

——竞逐新赛道，非常规油气增产。

从克拉玛依出发，穿过古尔班通古特沙漠，来到位于准噶尔盆地东缘的新疆油田吉庆油田作业区，现场井架矗立，工作人员紧盯各项参数，为钻头向下挺进“保驾护航”。

作为非常规油气，页岩油是推动国内原油增产稳产的重要接替领域，开采难度不小。“页岩油储层好比埋在地下3000多米的‘夹心饼干’，我们要在其中找到厚度仅为1.5米至2米的‘奶油层’。”吉庆油田作业区经理杜雪彪介绍，项目团队创建了一套“黄金靶体跟踪”技术，能让钻头平稳穿行于“奶油层”，资源动用程度由50%提高至89%。

今年前9月，吉庆油田作业区新开钻99口井，钻井进尺累计超56万米；页岩油产量达63万吨，较去年同期提高42%，创历史新高。“我国页岩油储量位居世界第三，开发潜力加快释放，我们有信心将明年的产量提升至140万吨，加快建成国家级陆相页岩油示范区。”杜雪彪说。

——探索新模式，勘探开发降本增效。

油气勘探开发投资大，一口钻井动辄耗费上千万元，探索开发管理新模式，是提质降本增效的重要举措。

在吉庆油田作业区五号平台，一个个紧凑排列的小“集装箱”，替代了传统的“磕头机”进行采油。平台片区长李培斌介绍，这些“集装箱”采用的是无杆泵采油技术，将相关设备从地面集成到井下，温度、压力等参数实时传送，管线长度缩短超80%，占用土地从500多亩减少至37亩。

“在钻井和压裂环节，我们还引入市场化竞争模式，生产指标显著提升。”吉庆油田作业区地质研究中心党支部书记陈依伟介绍，通过应用一系列新技术新模式，2019年至2023年，作业区平均完井周期从91天缩短至39天，单井综合投资从7000多万元降至4200多万元。

转型升级久久为功

推进数智油田建设，优化拓展绿色产业布局

新疆油田有30多个作业区、几万口油气井，如何助力油气安全高效供给？在新疆油田生产指挥中心，记者找到了答案。20多米长的电子大屏上，各钻井的施工进度、钻压、转盘转速、出口流量等数据实时显示，如有异常情况会进行报警，为优化钻机调配、钻井提速等提供支撑。

“目前3万多个油水井、3000多个注采计量站已实现数据自动采集、作业远程控制、故障按需巡检，油气井物联网覆盖率超过86%，生产应急事件下降30%以上。”新疆油田数智技术公司副总工程师段非说。

从驻点值守、定时巡检，到少人或无人值守、按需巡检，从故障依靠人工判断、经验分析，到自动预警、智能分析，对于数智油田带来的转变，工作30多年的李培斌感触很深：“以前两个人一台车，无论天气如何，都要每天两次对油井进行采样巡视，最多能管理二三十口井；如今点击鼠标就能看到运行情况，1个人能管理300多口井，工作效率大幅提升。”

节能降碳、清洁替代，也是油田转型升级的主攻方向。来到克拉玛依白碱滩区的光伏基地，近50万块光伏板连绵不绝。新疆油田新能源项目部副主任罗英逊介绍，光伏基地每年发出的绿电超过3亿千瓦时，其中2.2亿千瓦时接入油田电网自用，替代生产中使用的化石能源，剩余则接入国家电网。

20多公里外的采油二厂二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）先导试验区，周边收集来的二氧化碳注入油井，能够降低原油黏度，提升石油流动性和采收率，实现变废为宝。

“去年投用以来，试验区的日产油量从14吨增加至65吨。”新疆油田CCUS项目经理部经理孙凯介绍，目前新疆油田11个CCUS试验区的日注碳量超过1500吨。

回到1955年克拉玛依一号井喷出工业油流的那一夜，本该下班的青年人不舍离去，在井架不远处烤着火，兴奋地谈着克拉玛依油田的光明远景。近70年过去，在辽阔戈壁上，钻井向更深、更难处延伸，天山南北将创造更多奇迹，为祖国发展加“油”争“气”。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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