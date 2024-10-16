韩 鑫

对企业来说，压力期也是磨刀期、蓄势期。正视困难、坚定信心，从“不足”中寻找机遇，在创新中拓展空间，就能实现变中求新、新中求进、进中突破

日前，9月份制造业采购经理指数（PMI）发布，数值为49.8%，景气度有所回升，但仍低于50%的荣枯线，部分企业生产经营面临较大压力。不少企业家、创业者关心：面对有效需求不足的环境，该如何破局？

识局才能破局。全面客观冷静看待当前经济形势，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。有14亿多人口的大市场，有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力，中国经济依旧蕴藏着巨大的发展潜力。

破局有赖布局。面临困难挑战，不少企业家们“惟日孜孜，无敢逸豫”，大胆求索、蹚出新路，从“不足”中寻找机遇，在创新中拓展空间。

向创新要出路，新赛道里有新机遇。从企业发展生命周期来看，经过投入、成长期，进入成熟期后，只有适时进行“二次或三次创业”，企业才能延缓衰退，实现持续增长。以智能手机为例，近年来不少厂商跳出“红海”，在折叠屏赛道寻求“蓝海”，华为创新推出的三折叠屏手机甚至“一机难求”，成功赢得企业增长新红利，打开了产业发展新空间。面对困难挑战，谁能以更快速度填补市场空白，积极拥抱新技术、新赛道，不断催生新功能、新产品，谁就可能更快收获“风力加持”。

向转型要空间，提品质才能增价值。新增长点并非都在“风口”。精准治愈市场痛点，传统行业也能“老树发新芽”。比如，深耕农产品加工业的新希望集团，及时捕捉到消费者对产品时效的高要求，以数字化赋能冷链物流提质升级，推出24小时鲜奶产品，“当家新品”迅速转化为发展增量。又如，原本深耕化工制造的传化集团，在发展中发现行业面临物流效率低、成本高等痛点，传化公路港模式应运而生，如今平均每天有7000多辆货车在港区装卸、中转，单日货物吞吐量达4.8万吨，成为增长亮点。近年来，一些行业面临饱和局面，过去增投资、扩产能的发展路子已不适应新要求。谁能紧跟市场动态、转变发展模式，以品质升级顺应消费升级，谁就可能争取到成长新空间，在市场竞争中占据一席之地。

对企业来说，压力期也是磨刀期、蓄势期。举凡那些基业长青的企业，无不是历经种种挫折和挑战才一步步成长壮大的，越是行业需求不足的时候，越是企业凭借创新实力弯道超车的时机。只要广大企业正视困难、坚定信心，从“不足”中寻找机遇，在创新中拓展空间，就能实现变中求新、新中求进、进中突破。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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