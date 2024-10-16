本报记者 邱超奕

广西桂林阳朔县月亮山脚下，一架外形圆润、线条流畅、颜色白皙的“祥云”AS700载人飞艇轻盈腾空，在飞过当地多个景点后稳稳降落，圆满完成演示飞行。

在前不久举办的一场活动上，“祥云”AS700载人飞艇研制单位——中国航空工业集团特飞所向广西桂林方舟通用航空有限责任公司移交飞艇交付纪念钥匙，并与该公司和中国康辉旅游集团有限公司签订12架购艇订单。这意味着，国产载人飞艇的研制、生产、取证、交付全面贯通，即将开启商业运营。

“祥云”AS700是中国航空工业集团首个按照适航规章自主研制、具有完全自主知识产权的载人飞艇。此次交付的首架载人飞艇，今年8月从湖北荆门市飞至广西桂林市，刷新了国产自研载人飞艇领域的最远航程飞行纪录。该飞艇还开展了15天、累计306人次的乘感体验飞行，验证了“祥云”AS700载人飞艇的安全性、可靠性，为后续改进提升乘坐舒适度积累了参考数据。

据介绍，“祥云”AS700载人飞艇最大航程700千米，最大航时10小时，最大设计飞行时速100千米，最大飞行高度3100米，一次最多可搭载10人（含1名驾驶员）。该飞艇实现了“三个首次”，即首次实现飞艇主要材料国产化，完善了载人飞艇供应链体系；首次突破轻质低成本囊体结构设计，增强了载人飞艇的市场竞争力；首次实现飞艇推力矢量同步伺服控制关键技术，提升了载人飞艇对起降条件的适应性。

未来，“祥云”AS700载人飞艇将主要应用于低空观光旅游领域。独有的推力矢量同步伺服控制技术，可以让飞艇在简易场地实现短距或垂直起降，提升了飞艇对运营场地的适应性；宽敞的艇舱布局，将为游客提供沉浸式体验空间；艇舱两侧设置的超大观景侧窗，可方便游客俯瞰美景。

中国航空工业集团特飞所有关负责人表示，“祥云”AS700载人飞艇研制团队将把低空观光旅游作为典型示范场景之一，通过先锋客户试运营，逐步打通载人飞艇商业运行的各个环节，并探索将应用场景延伸至城市安保、航空勘探、应急救援等更多领域，进一步丰富低空经济新业态。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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