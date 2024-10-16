本报记者 王 珂

上海青浦区百联奥特莱斯不断丰富消费活动，吸引市民前来购物消费。

李立真摄

实体商业是商品流通的重要载体，也是人们日常生活休闲的好去处。随着消费需求变化和零售科技发展，不少实体商业积极适应消费需求新变化，在商品、服务、业态等方面全面升级，赢得了人气。

“在这里能购物，也能休闲”

走进位于北京市海淀区的华熙LIVE·五棵松商业街区，科技感扑面，时尚味十足。

在南区商业中央广场的展厅内，“太空无界”沉浸体验展正在上演。现场模拟了火星、土星等八大行星的场景，在墙面精心布置了陨石模型，陈列着高度还原的火箭发动机模型……

“在这里除了购物，还能让孩子直观感受宇宙的奥秘，沉浸式感受航天科技。”消费者王薇说。

从沉浸式体验展，到一站式休闲娱乐，再到首店、首发、首秀，在华熙LIVE·五棵松商业街区，消费者可以体验到更多新场景、新业态、新模式。

“人们对于实体商业的需求没有减少，而是在变化。”华熙集团董事长赵燕说，以前人们对于实体商业的需求主要以购物为主，现在需求更加多元化、个性化。人们希望可以在实体店更加舒适地休闲、会友、用餐，把实体商业作为生活休闲中的一环。

“需求变了，供给也得求新求变。”赵燕说。在充分调研市场需求后，结合自身优势特点，华熙LIVE·五棵松将文化与体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合，围绕五棵松体育场馆，结合周边篮球公园、冰上中心等配套设施举行文体活动，打造了有别于传统商业体的多业态融合商业模式，为消费者提供丰富多元的创新内容和沉浸式互动体验。

华熙LIVE·五棵松商业街区紧邻五棵松体育场馆，文体活动吸引了大批观众，为商业经营提供了天然的区位和客流优势。“我们的目标很明确，就是让每一个来的人都能待够5个小时。”赵燕说。

如今的华熙LIVE·五棵松商业街区，将餐饮、文化、体育、娱乐等多业态相融合，形成了对消费者的强大引力场，把五棵松体育馆等体育场馆的人流量转化为商业街区的消费“留量”。为了充分释放消费者尤其是年轻消费者的购买力，商业街区在餐饮业态方面不断创新，引进时尚餐饮、连锁品牌，营造美味、新潮的餐饮体验。

“以前来这里主要是买东西，需要的时候才来。现在下班后就愿意来逛逛，在这里能购物，也能休闲。”家住华熙LIVE·五棵松附近的居民刘艺说。

“没想到能看到这么多首发新品”

新款运动服、登山装备、自行车……在华熙LIVE·五棵松，消费者能一站式购齐运动装备。

7月下旬，2024全球首发节运动快时尚专场在华熙LIVE·五棵松举办，近百款潮流新品迎来首发、首秀、首展。“没想到能看到这么多首发新品，真的太过瘾了。”户外运动爱好者蔡敏说。

以新供给满足新需求激发新动能，成为当前消费市场的共识。对于实体商业来说，拥抱首店、首发，积极引进国内外各大品牌首店，推出新产品、新技术、新服务、新业态、新模式等创新成果，是吸引消费者的重要一招。

晚餐时段，华熙LIVE·五棵松商业街区各家餐厅迎来客流高峰。这里数十家餐饮店铺菜系丰富，其中不乏一些餐饮品牌的北京首店。

“在网上看到这里有新店开业，又是北京首店，就想来尝尝。”在一家啫啫煲餐厅，正在用餐的消费者陈玲玲说。这家啫啫煲品牌来自成都，今年5月在华熙LIVE·五棵松商业街区开业了北京首店。

今年以来，华熙LIVE·五棵松迎来20余家独具特色的新店铺。赵燕说，预计今年还将有8家新店亮相。

除了“新”，还有“特”，华熙LIVE·五棵松注重打造特色店铺。在商业街区，近200个时尚特色品牌汇聚，其中有不少很有特色的店铺品牌。

走进华熙LIVE·五棵松商业街区的宜家北京五棵松体验中心，这里设置了舒适睡眠、舒适生活、儿童乐园等多个区域，布置出不同的生活场景，让顾客现场体验。不少顾客坐在沙发、餐椅上直观感受，让孩子对比书桌椅的高度，为购物提供更直观的参考。

一些国内外知名运动品牌也在此开设体验店。这类店铺注重消费者的亲身感受，能够提供更好的产品创新体验与消费者服务体验，并提供特色定制化服务。

通过转型升级，形成业态与客流的良性互动。目前，华熙LIVE·五棵松商业街区商铺出租率已达到100%，被文化和旅游部评定为国家级旅游休闲街区。

“满满的科技感让我很过瘾”

在智能屏幕上轻轻一点，就能打开客厅的灯，操控卧室的窗帘；只需说一声“我回来了”，就可以语音操控家中的智能摄像头……在华熙LIVE·五棵松华为门店的全屋智能体验空间，智能家居产品吸引了不少消费者。

走进门店一层，各类数码产品琳琅满目，手机、电脑、手环等分类展示，并设有互动区域，顾客可以体验最新型号的产品。一旁的汽车展示区停放着智能汽车，顾客也可以到地下停车场进行试驾。

“智能手表很适合像我这种运动爱好者，不仅能测量心率，还能监测压力指数。”正在体验产品的消费者胡鸣说。

“未来我们商业生态的拓展重点就在科技。”赵燕说，通过虚拟现实和增强现实技术，形成线上和线下联动，能够拓展更多的活动和互动形式。

华熙集团开发“星热纪”APP，风格各异的空间场景和沉浸式虚拟场景交互，整合商业、文化、娱乐等多种元素，为用户提供身临其境的元宇宙体验，开启了线上线下融合发展的新可能。

在云上五棵松空间，以文化演出为抓手，多维度运营虚拟场馆“星热纪城市演出中心”，把以往只能线下体验的音乐展演搬到云空间，打造线上线下同步的云演出模式。

“从现实到虚拟，满满的科技感让我很过瘾。”科技爱好者孙一鸣说。

赵燕说，随着消费市场不断发展，消费需求也在持续变化。实体商业要时刻关注需求新趋势，结合自身优势和特点主动创新，用更有新意的产品和服务赢得更多消费者的青睐，更好服务人民美好生活。

（厉烨参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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