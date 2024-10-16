人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业态更多元、场景更丰富、体验更新鲜——

“需求变了，供给也得求新求变”（消费视窗·培育和壮大消费新增长点）

本报记者 王 珂
2024年10月16日06:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　上海青浦区百联奥特莱斯不断丰富消费活动，吸引市民前来购物消费。
　　李立真摄

　　实体商业是商品流通的重要载体，也是人们日常生活休闲的好去处。随着消费需求变化和零售科技发展，不少实体商业积极适应消费需求新变化，在商品、服务、业态等方面全面升级，赢得了人气。

　　“在这里能购物，也能休闲”

　　走进位于北京市海淀区的华熙LIVE·五棵松商业街区，科技感扑面，时尚味十足。

　　在南区商业中央广场的展厅内，“太空无界”沉浸体验展正在上演。现场模拟了火星、土星等八大行星的场景，在墙面精心布置了陨石模型，陈列着高度还原的火箭发动机模型……

　　“在这里除了购物，还能让孩子直观感受宇宙的奥秘，沉浸式感受航天科技。”消费者王薇说。

　　从沉浸式体验展，到一站式休闲娱乐，再到首店、首发、首秀，在华熙LIVE·五棵松商业街区，消费者可以体验到更多新场景、新业态、新模式。

　　“人们对于实体商业的需求没有减少，而是在变化。”华熙集团董事长赵燕说，以前人们对于实体商业的需求主要以购物为主，现在需求更加多元化、个性化。人们希望可以在实体店更加舒适地休闲、会友、用餐，把实体商业作为生活休闲中的一环。

　　“需求变了，供给也得求新求变。”赵燕说。在充分调研市场需求后，结合自身优势特点，华熙LIVE·五棵松将文化与体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合，围绕五棵松体育场馆，结合周边篮球公园、冰上中心等配套设施举行文体活动，打造了有别于传统商业体的多业态融合商业模式，为消费者提供丰富多元的创新内容和沉浸式互动体验。

　　华熙LIVE·五棵松商业街区紧邻五棵松体育场馆，文体活动吸引了大批观众，为商业经营提供了天然的区位和客流优势。“我们的目标很明确，就是让每一个来的人都能待够5个小时。”赵燕说。

　　如今的华熙LIVE·五棵松商业街区，将餐饮、文化、体育、娱乐等多业态相融合，形成了对消费者的强大引力场，把五棵松体育馆等体育场馆的人流量转化为商业街区的消费“留量”。为了充分释放消费者尤其是年轻消费者的购买力，商业街区在餐饮业态方面不断创新，引进时尚餐饮、连锁品牌，营造美味、新潮的餐饮体验。

　　“以前来这里主要是买东西，需要的时候才来。现在下班后就愿意来逛逛，在这里能购物，也能休闲。”家住华熙LIVE·五棵松附近的居民刘艺说。

　　“没想到能看到这么多首发新品”

　　新款运动服、登山装备、自行车……在华熙LIVE·五棵松，消费者能一站式购齐运动装备。

　　7月下旬，2024全球首发节运动快时尚专场在华熙LIVE·五棵松举办，近百款潮流新品迎来首发、首秀、首展。“没想到能看到这么多首发新品，真的太过瘾了。”户外运动爱好者蔡敏说。

　　以新供给满足新需求激发新动能，成为当前消费市场的共识。对于实体商业来说，拥抱首店、首发，积极引进国内外各大品牌首店，推出新产品、新技术、新服务、新业态、新模式等创新成果，是吸引消费者的重要一招。

　　晚餐时段，华熙LIVE·五棵松商业街区各家餐厅迎来客流高峰。这里数十家餐饮店铺菜系丰富，其中不乏一些餐饮品牌的北京首店。

　　“在网上看到这里有新店开业，又是北京首店，就想来尝尝。”在一家啫啫煲餐厅，正在用餐的消费者陈玲玲说。这家啫啫煲品牌来自成都，今年5月在华熙LIVE·五棵松商业街区开业了北京首店。

　　今年以来，华熙LIVE·五棵松迎来20余家独具特色的新店铺。赵燕说，预计今年还将有8家新店亮相。

　　除了“新”，还有“特”，华熙LIVE·五棵松注重打造特色店铺。在商业街区，近200个时尚特色品牌汇聚，其中有不少很有特色的店铺品牌。

　　走进华熙LIVE·五棵松商业街区的宜家北京五棵松体验中心，这里设置了舒适睡眠、舒适生活、儿童乐园等多个区域，布置出不同的生活场景，让顾客现场体验。不少顾客坐在沙发、餐椅上直观感受，让孩子对比书桌椅的高度，为购物提供更直观的参考。

　　一些国内外知名运动品牌也在此开设体验店。这类店铺注重消费者的亲身感受，能够提供更好的产品创新体验与消费者服务体验，并提供特色定制化服务。

　　通过转型升级，形成业态与客流的良性互动。目前，华熙LIVE·五棵松商业街区商铺出租率已达到100%，被文化和旅游部评定为国家级旅游休闲街区。

　　“满满的科技感让我很过瘾”

　　在智能屏幕上轻轻一点，就能打开客厅的灯，操控卧室的窗帘；只需说一声“我回来了”，就可以语音操控家中的智能摄像头……在华熙LIVE·五棵松华为门店的全屋智能体验空间，智能家居产品吸引了不少消费者。

　　走进门店一层，各类数码产品琳琅满目，手机、电脑、手环等分类展示，并设有互动区域，顾客可以体验最新型号的产品。一旁的汽车展示区停放着智能汽车，顾客也可以到地下停车场进行试驾。

　　“智能手表很适合像我这种运动爱好者，不仅能测量心率，还能监测压力指数。”正在体验产品的消费者胡鸣说。

　　“未来我们商业生态的拓展重点就在科技。”赵燕说，通过虚拟现实和增强现实技术，形成线上和线下联动，能够拓展更多的活动和互动形式。

　　华熙集团开发“星热纪”APP，风格各异的空间场景和沉浸式虚拟场景交互，整合商业、文化、娱乐等多种元素，为用户提供身临其境的元宇宙体验，开启了线上线下融合发展的新可能。

　　在云上五棵松空间，以文化演出为抓手，多维度运营虚拟场馆“星热纪城市演出中心”，把以往只能线下体验的音乐展演搬到云空间，打造线上线下同步的云演出模式。

　　“从现实到虚拟，满满的科技感让我很过瘾。”科技爱好者孙一鸣说。

　　赵燕说，随着消费市场不断发展，消费需求也在持续变化。实体商业要时刻关注需求新趋势，结合自身优势和特点主动创新，用更有新意的产品和服务赢得更多消费者的青睐，更好服务人民美好生活。

　　（厉烨参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
涵盖四大板块 第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会即将开幕
　　人民网北京10月15日电 （记者李栋）15日，记者从中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称农高会）筹委会获悉，第三十一届农高会将于10月25日至29日在陕西省杨凌示范区举办，会期将举办展览展示、会议活动、投资贸易、新品发布等四个方面的活动。 在展览展示方面，以线下线上融合、馆内馆外结合、国内国外联动的方式，全面展示交流国内外农业科研机构和农业企业在核心种源、关键农机装备、农业节水、智慧农业、数字农业等农业新质生产力方面的优秀成果。…
金融服务增量扩面稳价 有力有效支持经济回升向好
　　“对于我们这种初创企业来说，融资一直是个问题，多亏了当地银行提供的800多万元信用资金支持，帮助我们解决了发展困扰。后续我们还能享受财政贴息，进一步降低了融资成本。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部