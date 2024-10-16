林丽鹂

顺应居民消费升级趋势，进一步细分市场需求，探索行业发展新模式，以更便民、更快捷的服务，满足人民美好生活需要

最近，笔者在上海闵行区江川路上看到，一家快餐店完成升级改造后，不仅保留了原有的餐饮特色，还根据社区居民的需求进行了针对性的改进，在一楼增设老年人爱心专座，并针对特定人群设置低脂低油专区，更加注重营养健康的菜品吸引了更多周边居民前来就餐。

近年来，随着生活节奏的加快和消费者需求的多样化，各式快餐以其便捷、快速、多样化的特点满足了广大消费者的需求。国家税务总局近日公布的增值税发票数据显示，国庆假期，快餐行业销售收入同比增长9%。快餐行业已经形成了庞大的市场规模，成为餐饮行业的重要组成部分。未来，随着我国城市化进程持续推进、人们生活水平的提高和消费观念的改变，快餐行业市场规模将继续扩大。

如何进一步推动快餐业高质量发展？关键是贴近消费需求，有针对性增加市场供给。日前举办的第二十八届中国快餐产业大会提出，快餐业需要深入研究消费心理、消费结构、消费趋向等“需求侧”特征，依据这些最新动态，调整产品和商业模式，把创新驱动放在核心位置，积极探索研发新产品、新业态、新模式。

如今，随着绿色消费观念深入人心，消费者不是期待在快餐店以低价吃到珍馐美味，而是希望能在公园景区、交通枢纽、写字楼等更多场所，享受就近、便利、实惠的餐饮服务。这些年，南城香、红荔村、吉祥馄饨等餐饮企业布局社区店，紫光园、袁记云饺、锅圈等进军菜市场，深入挖掘“家庭餐桌”市场，都取得不错的市场业绩。要顺应居民消费升级趋势，进一步细分市场需求，探索行业发展新模式，以更便民、更快捷的服务，满足人民美好生活需要。

标准化、连锁化是快餐业的重要特征。中国连锁经营协会发布的《2024中国餐饮加盟行业白皮书》显示，2023年国内餐饮行业迎来新一轮连锁化，国内大型连锁餐饮企业（门店千家以上）拥有的门店数占到全部连锁门店的24%，比上一年提高了1.1个百分点。正新鸡排、华莱士、绝味鸭脖等连锁餐饮品牌已跨入“万店俱乐部”，还有近百个餐饮品牌达到了千店规模。快餐企业在加强食品安全管理的同时，要不断加快创新，持续提升产品的标准化程度，提高连锁经营水平，用更健康、更优质的产品和服务，在激烈的市场竞争中抢占先机。

快餐企业的发展离不开管理水平的提升。快速发展的互联网技术不仅为消费者提供了便捷、快速的餐饮消费方式，也为餐饮企业开辟了新的营收渠道。相关行业协会应帮助中小快餐企业，利用互联网、大数据和人工智能等现代信息技术，精准分析消费者需求，优化供应链管理，提高生产效率和产品质量。

从消费者需求和发展趋势来看，我国快餐行业前景广阔。瞄准多元化市场需求，坚持创新引领，不断提升产品和服务品质，快餐行业一定能迎来更多发展机遇。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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